Trinh sát cải trang bác sĩ bắt kẻ giang hồ biệt danh “Máy Chém”

Giang hồ Trần Văn Nhị sinh ra trong gia đình thuần nông, đông anh em ở xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ nhỏ Nhị đã tỏ ra ngỗ ngược, bỏ học từ năm 10 tuổi, lang thang trộm cắp tài sản. Với tâm lý biết mình còn nhỏ chưa bị xử lý theo pháp luật hình sự nên dù gia đình, chính quyền địa phương nhiều lần khuyên răn, Nhị vẫn chứng nào tật nấy mà càng tỏ ra hung tợn, côn đồ hơn.

15 tuổi Nhị đã lăm lăm mã tấu gây thương tích cho một số người, biệt danh Nhị “Máy Chém” xuất hiện từ đó. Với thói ngông cuồng, coi thường pháp luật, Nhị bị đưa đi cải tạo ở trường giáo dưỡng 4 năm, rồi thụ án 2 năm tù do trộm cắp tài sản. Trở về địa phương, Nhị quy tụ đàn em hình thành băng nhóm chuyên dằn mặt đòi nợ thuê, cướp bóc.

Để “lấy số” cho bản thân và thị uy sức mạnh, Nhị “Máy Chém” còn trang bị cả vũ khí nóng và sẵn sàng đâm chém nếu có mâu thuẫn hoặc ai gây sự với mình. Tham vọng trở thành “đại ca”, Nhị xăm trổ nhiều hình kỳ quái lên người, sau lưng xăm hình một con cá chép đầu rồng và tự phong mình là “Thập nhất A ca”.

Trần Văn Nhị với hình xăm đầu rồng trên lưng. Ngày 26.4.2008, Nhị cùng đồng bọn đi uống rượu tại khu vực giáp ranh giữa huyện Điện Bàn và thành phố Hội An. Thấy Nhị và đồng bọn mang theo đao kiếm vào quán, anh Thái Bá Thanh Vương (27 tuổi) cùng bạn bè đang ngồi liền đứng lên đi về. Cho rằng nhóm anh Vương khinh mình, nhóm Nhị đuổi theo và dùng mã tấu chém liên tiếp vào người anh Vương.



Bất chấp việc đang bị truy nã, đêm 20.5.2008 Nhị mò về địa phương chém trọng thương một người có mâu thuẫn trước đó. Khi nạn nhân được một người lạ đưa đi cấp cứu, hắn truy đuổi và tiếp tục chém.

Bị kết án 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, đầu 2013 ra tù trở về địa phương, Nhị càng tỏ ra côn đồ, lì lợm hơn trước. Để tăng thêm “sức mạnh”, Nhị liên kết với một giang hồ có tiếng ở xã Điện Ngọc là Huỳnh Luận (27 tuổi) để “làm ăn”.

Bằng mọi thủ đoạn, Nhị và Luận đi đòi nợ thuê và thu tiền bảo kê hàng loạt các nhà hàng, khách sạn, quán bar. Thu nạp thêm nhiều đàn em, Nhị tổ chức đánh bạc, tụ tập rượu chè, cướp, trấn lột tài sản...

Đêm 27.7.2013, khi bị tổ tuần tra cảnh sát 113 yêu cầu dừng xe kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu, một trong hai người vi phạm đã gọi điện thoại “cầu cứu” Nhị. Vài phút sau, Nhị dẫn theo khoảng 20 đàn em đến “bao vây”, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Nhị rút mã tấu chém một cán bộ công an bị vỡ xương cùi chỏ tay phải, đa chấn thương vùng ngực, mặt và tay chân. Sau khi gây án, được đàn em “che chắn”, Nhị nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Chuyên án 0813N truy bắt Nhị đã được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam xác lập với quyết tâm bắt bằng được trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian này, để che giấu thân phận, Nhị lấy tên là Nguyễn Thanh Phong và tuyệt nhiên không giao tiếp với người lạ, lẩn sâu vào sống trong các vùng núi rừng. Để mưu sinh, Nhị xin đi làm cai vàng cho các chủ bãi rồi hành nghề bảo kê cho lâm tặc, thoắt ẩn thoắt hiện ở Kon Tum, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Dương, TP HCM… Nhị luôn mang theo người dao và mã tấu và không lâu sau đó đã tạo được vị thế độc tôn trong giới bảo kê cho lâm tặc.

Sau nhiều tháng ròng lần theo từng thông tin để truy tìm dấu vết, trinh sát đã phát hiện hắn đang lẩn trốn tại huyện Sa Thầy (Kon Tum). Khi tổ công tác tức tốc vào đây thì nhận được thông tin Nhị cùng đàn em bất ngờ đụng độ với băng nhóm bảo kê khác và bị bắn trọng thương, đang cấp cứu tại một bệnh viện huyện Đắk Glei (Kon Tum). Tuy nhiên, sau đó, Nhị không chữa trị tại tỉnh Kon Tum mà di chuyển đến tỉnh Gia Lai.

Cẩn trọng hơn, Nhị không vào bệnh viện đa khoa của địa phương mà lại vào Bệnh viện Quân y 211 với tên giả Nguyễn Thanh Phong. Với một khuôn mặt bị vết thương làm biến dạng được băng bó kín mít, Nhị nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra được mình.

Thế nhưng tính toán của Nhị đã không tránh khỏi tầm theo dõi của các trinh sát. Khi tiếp cận bệnh viện, các trinh sát đã “ngụy trang” thành bác sĩ đến thăm khám để tiếp cận và khéo léo kiểm tra người.

Khi nhìn thấy hình xăm rất đặc trưng trên lưng bệnh nhân này, “Thập nhất A ca”, " Máy Chém ” Nhị đã bị lộ tung tích.

Quá trình di lý Nhị từ Gia Lai về Quảng Nam để phục vụ điều tra, được các trinh sát bí mật tuyệt đối để đảm bảo sự an toàn. Các anh không chọn con đường quen thuộc để đi mà chọn đường vòng, quanh co, đồi núi xa hơn để đưa nghi can về; sử dụng xe cấp cứu chuyên dụng với bác sĩ đi cùng theo điều trị vết thương cùng với xe của cơ quan điều tra hộ tống đằng sau.