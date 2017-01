Triệt phá ổ mại dâm 200.000 đồng của “tú ông” miền Tây

Ngày 14/1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang làm rõ hành vi Môi giới và Chứa mại dâm của ông Vũ Hoàng Thư (59 tuổi, ở xã Kiến An).



Vũ Hoàng Thư đang bị tạm giữ. Ảnh: C.A.

Theo cảnh sát, tối 10/1, lực lượng chức năng kiểm tra nhà trọ Bình Dân ở xã Kiến An do Thư làm chủ, bắt quả tang 6 đôi nam nữ, có hành vi mua bán dâm.

Khi cảnh sát ập vào, 2 đôi nam nữ đang "mây mưa", 4 đôi khác đang chờ lấy phòng.

Các cô gái bán thân ở độ tuổi 20 - 35, không có nghề ổn định. Mỗi lần đi khách, họ được nhận 200.000 đồng, trong đó phải trả tiền phòng cho Thư 50.000 đồng.