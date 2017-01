Hung thủ nhí giết nữ sinh hai lần tìm cách xóa dấu vết

Mấy hôm nay, nữ sinh lớp 9 bị giết, giấu xác trong thùng xốp xảy ra ở chung cư Hà Đô nằm trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) vẫn đang khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, ngụ Q.Gò Vấp). Nghi phạm thực hiện vụ nữ sinh lớp 9 bị giết ở chung cư Hà Đô được xác định là Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ Q.Gò Vấp).

Hàng xóm, người thân đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho nạn nhân (Ảnh NLĐ) Theo lời khai của nghi can này, đêm 12/1 có nhắn tin hẹn em Hằng đi chơi và chạy xe gắn máy đến đón ở đầu hẻm. Sau đó Bình rủ em Hằng lên tầng thượng chung cư Hà Đô chơi; hai người đi lên bằng cầu thang bộ. Khi lên đến tầng 6 chung cư, Hằng vừa đi, vừa cầm ĐTDĐ. Bất ngờ Bình giật lấy ĐTDĐ thì Hằng phản ứng lại. Bình chụp lấy 1 đoạn cây chống cửa bằng đá granit dài khoảng 50cm dùng làm hung khí tấn công, đánh 4 phát vào đầu khiến Hằng gục chết tại chỗ. Sau đó Bình chiếm lấy ĐTDĐ và lục trong túi của Hằng lấy đi số tiền 500 ngàn đồng. Thực hiện xong ý đồ giết bạn, cướp tài sản, Bình bỏ về nhà, để thi thể em Hằng nằm chơ vơ ngay cầu thang, hoàn toàn không có hành vi che giấu tội ác. Do khu vực cầu thang bộ của chung cư khá vắng vẻ, cư dân chủ yếu dùng thang máy nên thi thể của em Hằng nằm tại đây suốt đêm đến tận trưa 13/1 mà không ai phát hiện được. Trong đêm 12/1 rạng sáng 13/1, Bình có thêm một lần tìm đến chung cư Hà Đô. Tại đây Bình dọn dẹp hiện trường, lau chùi vết máu lưu lại hiện trường do trước đó gây án chưa kịp…xử lý. Cận cảnh nghi phạm bê thùng xốp để chứa thi thể nữ sinh.

Sáng 13/1, Bình có 1 lần bị công an P.3 mời lên làm việc để hỏi thông tin về em Hằng, do công an phường nhận tin báo từ gia đình em Hằng mất tích. Vừa rời trụ sở công an phường, Bình đi mua 2 thùng xốp cùng băng keo mang đến hiện trường, đưa thi thể của nạn nhân Hằng vào trong, dán chặt lại.

Bình ra trước đường Nguyễn Văn Công tìm một người hành nghề chở thuê bằng xe ba gác máy, nói là đang dọn nhà, cần phụ giúp. Vụ việc sau đó bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

Tại trụ sở công an, Bình tỏ ra khá bình thản, chỉ khai báo trong đêm 12/1 chở em Hằng đi học thêm, sau đó chở về và không biết gì.

Khi nhận tin nữ sinh lớp 9 bị giết ở chung cư , ba của Hằng như người mất hồn, ngồi thất thần ở công an phường. Trong khi chị Đặng Huệ đã ngất xỉu, khóc suốt đêm, bỏ ăn uống vì thương con.

Chị Trâm (hàng xóm của em Hằng) thở dài buồn bã: "Chiều tối ngày con bé mất tích, tôi còn thấy nó ngồi trước cửa thềm. Lúc đó, tôi thấy con bé có nhiều biểu hiện bất thường như mắt mũi đỏ hoe, thường xuyên đi ra đi vào, sốt ruột như đang chờ ai đó.

Lúc đó, tôi cũng hơi mệt nên đã không để ý hỏi thăm, không ngờ lại lại xảy ra chuyện chẳng lành. Nghĩ mà rơi nước mắt, mới hôm trước còn thấy con bé cười nói líu lo mà giờ thì...".

Cô giáo dạy thêm môn toán của nạn nhân - cô Lê Thị Thu Thủy (30 tuổi) chia sẻ: "Nhà tôi cách nhà em khoảng 5 phút đi bộ. Bình thường, khoảng 19 giờ tối các ngày 3, 5, 7 trong tuần Hằng đều qua nhà tôi để học thêm môn toán.

Nhưng đêm hôm thứ 5, tôi chờ mãi mà không thấy Hằng qua đi học. Đến 23 giờ, mẹ Hằng chạy qua nhà tìm, tôi mới biết Hằng mất tích rồi đi tìm kiếm cả đêm".

Cô Thủy nghẹn ngào: "Thường ngày, em rất ngoan hiền, lại có sức học rất giỏi không ngờ lại gặp chuyện bi kịch như vậy. Quá đau xót!".

Anh Ngô Xuân Tú (bí thư chi đoàn khu phố) cũng xúc động: "Em Hằng tham gia các hoạt động tập thể trong khu phố mấy năm trời rồi. Tính em hiền khô, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tôi thật sự rất sốc, chưa tin nổi là em lại bị chính bạn của mình sát hại".