Triệt phá băng cướp dùng súng và xe cẩu

Ngày 14/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá một băng cướp nguy hiểm, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng sử dụng súng quân dụng và xe cẩu để cướp tài sản một cách táo tợn.



Trước đó, vào đêm 13/11, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại dự án Star Village thuộc xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Vào khoảng 0 giờ 45 phút, hai nhân viên bảo vệ là ông Trần Văn Yên, 42 tuổi, ngụ tại Q.7 và Từ Ngọc Xinh, sinh năm 1976, ngụ huyện Nhà Bè đang làm nhiệm vụ ở khu vực cổng chính của dự án thì phát hiện có một chiếc xe hơi loại 4 chỗ ngồi chạy thẳng vào khu vực dự án.

Hiện trường vụ trộm, cướp tại khu dự án Star village. Chưa kịp phản ứng ngăn chặn, cả hai đã bị 6 đối tượng dùng hung khí lao đến khống chế dọa giết, nếu dám phản ứng. Bọn chúng đã bịt miệng và trói hai nhân viên bảo vệ này vào một góc tường. Sau khi đã vô hiệu hóa được bảo vệ, nhóm này đã cướp 5 cuộn dây cáp, gồm 2 cuộn cáp ngầm trung thế 3x240mm² lõi đồng dài 500m; 3 cuộn cáp ngầm hạ thế (3x120x195mm2) lõi đồng dài 1.500m rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản bị cướp trị giá lên tới 2,5 tỉ đồng. Chỉ đến khi, một tổ bảo vệ khác của dự án đi tuần tra mới phát hiện ra vụ việc, giải cứu đồng nghiệp và trình báo công an. Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Khai báo với cơ quan điều tra, 2 nhân viên bảo vệ cho biết, nhóm đối tượng đã dùng súng để uy hiếp, trói họ cho nên cả hai đều không quan sát được quá trình hành động của bọn cướp . Tuy nhiên, để di chuyển được 5 cuộn dây điện "khủng" trên thì nhóm đối tượng chắc chắn phải dùng xe cẩu và xe tải lớn mới có thể chở đi được. Sáu đối tượng trong băng cướp cáp điện bị bắt giữ.

Công an TP Hồ Chí Minh nhận định đây là một băng nhóm liên tỉnh, hành vi cướp được tính toán, lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an điều tra, truy xét. Do tài sản bị cướp là hàng có kích thước lớn, nặng, lại là hàng chuyên biệt nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm ra được nơi chúng đang được cất giữ tại một bãi phế liệu ở Long Thành, Đồng Nai.

Từ khai nhận của chủ bãi phế liệu, sau gần nửa tháng, Công an xác định được những người bán 5 cuộn dây cáp, cũng là băng nhóm đã thực hiện vụ khống chế cướp tài sản. Vụ cướp do Trần Hoàng Du và Nguyễn Văn Hòa cầm đầu. Sau gần một tháng theo dõi, Cơ quan điều tra đã đồng loạt bắt giữ cả 6 đối tượng.

Đó là Trần Hoàng Du (28 tuổi), Lê Út Hậu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Trần Văn Ngọt (22 tuổi, ngụ quận 9), Đào Văn Dư (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trương Văn Ca (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong một lần tình cờ đi ngang qua công trình của khu vực dự án Star Village, Du và Hòa nhìn thấy 5 cuộn dây cáp điện để lộ thiên.

Chúng nhận định: đơn vị chủ quản có phần chủ quan, các cuộn dây cáp có giá trị cao nhưng nặng và cồng kềnh, muốn cướp và di chuyển đi cũng không dễ nên để lộ thiên, lực lượng bảo vệ ít và sơ sài. Hai tên cho rằng nếu bất ngờ đánh nhanh rút gọn, chúng có thể cướp trót lọt. Chúng thuê xe ô tô giả làm khách hàng vào dự án để do thám.

Khi về, cả hai bàn bạc, lên kế hoạch, rủ thêm Lê Út Hậu, Trần Văn Ngọt, Đào Văn Dư, Trương Văn Ca cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch là Tâm và Ân cùng tham gia vụ cướp. Ân chịu trách nhiệm mua dây dù băng keo, Du chuẩn bị súng, Hòa lo xe... Khuya hôm đó, Du điều khiển xe ô tô chở thêm 4 đồng bọn trong băng nhóm, còn Hòa mượn xe tải chở theo Tâm tới khu dự án để thực hiện hành vi cướp.

Tại hiện trường, Du rút súng chĩa vào đầu bảo vệ Trần Văn Yên đe dọa, khống chế. Tâm dùng dây trói ông Yên và tra khảo ông về nhóm bảo vệ của dự án. Chúng buộc ông Yên dùng bộ đàm gọi cho ông Xinh (bảo vệ dự án) về chốt trực thay mình.

Ông Xinh xuất hiện, bọn chúng liền khống chế, dùng khăn bịt miệng, trói tay chân cả hai bảo vệ rồi giấu vào bụi cỏ. Tâm cầm súng đứng canh. Ngọt mặc đồ bảo vệ giả làm nhân viên trực trước cổng dự án, đề phòng có người xuất hiện. Hậu gọi điện thuê xe cần cẩu tới khu dự án bốc các cuộn dây cáp điện lên xe tải.

Cướp hàng xong, chúng điều khiển xe chạy về hướng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trong quá trình di chuyển, Du gọi cho một người đàn ông tên Đ. là chủ bãi phế liệu ở xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bàn về việc bán tài sản cướp được. Ông Đ. đồng ý mua. Cả nhóm di chuyển hàng tới bãi phế liệu bán cho ông Đ. cả cuộn dây cáp với giá 867 triệu đồng. Chia tiền xong, cả nhóm bỏ trốn mỗi tên một ngả.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đ. khai khi mua các cuộn dây cáp điện trên, ông không biết đó là hàng do cướp mà có. Ông đã cho nhân viên cắt ra thành từng đoạn ngắn để lấy đồng bán, nhưng chưa kịp bán thì vụ việc bị phát hiện.

Hiện Công an đang tiếp tục làm rõ lời khai và truy bắt các đối tượng còn lại.