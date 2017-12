Bão số 16 tăng cấp khi vào quần đảo Trường Sa, gây sóng cao 10m

Tại cuộc họp ứng phó bão số 16 (bão Tembin) của Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai sáng nay (24/12), ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định, bão có thể mạnh cấp 13 khi vào đảo Trường Sa lớn, sau đó giảm cấp, nhưng mức độ giảm không nhanh.

“Bão đang di chuyển theo hướng Tây về phía Nam Bộ. Theo mô hình dự báo bão của các nước cũng nêu xu hướng như vậy và thống nhất cao bão đạt cấp độ cuối cấp 12, đến cấp 13 khi vào khu vực quần đảo Trường Sa lớn, vì vậy ở Trường Sa sẽ có sóng cao trên 10m. Sau khi qua đảo Trường Sa, bão giảm cấp, nhưng mức độ giảm cấp không nhanh. Các dự báo đều cho rằng, sau đó bão có xu hướng lệch hơn về phía Nam còn vùng ảnh hưởng trực tiếp vẫn giữ nguyên suốt từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau”, ông Hoàng Đức Cường cho biết.

Hướng di chuyển của bão Tembin.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho rằng, thời gian tâm bão vào đất liền là đêm 25/12 và rạng sáng 26/12, nhưng từ chiều mai 25/12 ở vùng ven bờ đã có gió mạnh cấp 6 trở lên. Đặc biệt, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bình Thuận, Vũng Tàu, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long… có gió mạnh trên cấp 6. "Bão vào đất liền khu vực Nam bộ còn cấp 10, cấp độ thiên tai cấp 4, vì vậy, tác động và ảnh hưởng rất lớn đến vùng Nam Bộ. Vùng tâm bão sau khi vào đất liền và qua mũi Cà Mau, bão Tembin di chuyển sang biển Tây vẫn đạt cấp độ cấp 9", ông Cường thông tin.

Tin mới nhất về diễn biến bão số 16 , Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết, vào hồi 7 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo mưa lớn, trong ngày và đêm mai (25/12), do ảnh hưởng của bão số 16, ở Nam Bộ có mưa to; từ đêm 25/12 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26/12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.