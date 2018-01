Trần Đình Sang: Sự thật đằng sau những video gọi là “Tố cáo”

Vậy hành vi và thủ đoạn hoạt động của Trần Đình Sang này diễn ra như thế nào?

Gần đây nhất trong 2 ngày 25 và 26-1-2018, Trần Đình Sang, sinh năm 1980, trú tại tổ 40, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã có những hành vi gây rối trật tự tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, đồng thời liên tục quay, phát trực tiếp hình ảnh lên mạng xã hội với nhiều lời lẽ xuyên tạc không đúng sự thật nhằm xúc phạm lực lượng chức năng Công an tỉnh.

Vụ việc bắt đầu diễn ra vào khoảng 22h00’ ngày 25-1-2018 tổ công tác phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Hòa Bình trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tại trụ sở Công an tỉnh thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe ô tô mang BKS: 88A- 075.55 lao thẳng vào cổng chính và dừng xe trong sân Công an tỉnh.

Trần Đình Sang không hợp tác với cơ quan Công an và quay phát trực tiếp lên trang mạng xã hội trước cổng trụ sở Công an tỉnh. Sau đó một nam thanh niên trong xe bước ra tự giới thiệu là Trần Đình Sang đến để trình báo án. Khi đó, cán bộ trực ban hướng dẫn Sang di chuyển đến bốt gác để tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm theo đúng quy định của pháp luật nhưng Sang không những không chấp hành mà còn ngang nhiên dùng điện thoại quay hình ảnh xung quanh trụ sở Công an tỉnh phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook.

Trần Đình Sang đã có hành vi xâm phạm phạm trái phép trụ sở Công an tỉnh – là mục tiêu bảo vệ và là địa điểm cấm được quy định tại Quyết định số 21/2014/QĐ- UBND ngày 8-9-2014 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Do đó, trước tình huống này, tổ Cảnh sát bảo vệ đã báo cáo chỉ huy đội và Công an phường Phương Lâm đến phối hợp giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi đồng chí Phạm Anh Tuấn cùng hai cán bộ Công an phường Phương Lâm đến gặp, Trần Đình Sang đã không hợp tác và còn có lời lẽ khiêu khích, thách thức, xúc phạm đồng chí Tuấn.

Quá bất ngờ vì hành vi của đối tượng nên đồng chí Tuấn cự cãi với Sang thì bị Sang dùng chân đạp vào bụng rồi dùng điện thoại đang cầm trên tay đập thẳng vào đầu gây chấn thương.

Thấy đồng đội bị tấn công nên tổ Cảnh sát bảo vệ đang làm nhiệm vụ đã ngay lập tức buộc phải khống chế, dùng khóa số 8 còng hai tay đối tượng để đối tượng không tiếp tục manh động có những hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời lập biên bản về vụ việc (Sang không ký biên bản).

Sau đó, lực lượng Công an phường Phương Lâm mời Sang về trụ sở Công an phường giải quyết vụ việc, Trần Đình Sang không chấp hành, không phối hợp làm việc với lực lượng chức năng.

Do Trần Đình Sang không hợp tác nên khoảng 03h30’ ngày 26-1-2018, Công an phường Phương Lâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa Sang về trụ sở Công an phường Phương Lâm để làm việc. Khi đến trụ sở Công an phường, lực lượng Công an mở còng để Sang làm việc nhưng Sang chống đối quyết liệt nên chỉ mở còng được tay bên phải, còn giữ lại còng tay bên trái để ghi hình ảnh tung lên mạng nhằm mục đích vu khống lực lượng Công an Hòa Bình bắt giữ người trái pháp luật.

Một nhóm người cùng đi với Trần Đình Sang liên tiếp quay video hình ảnh lực lượng Công an đang giải quyết Công việc.

Cùng lúc đó, có khoảng 8 đối tượng đi trên 2 xe ô tô BKS 89 - 075.17 và 30E - 496.79 đến trụ sở Công an phường Phương Lâm sử dụng điện thoại di động quay video và hò hét trước cửa trụ sở Công an phường; còn Sang bất hợp tác với cơ quan Công an.

Đến khoảng 08h30’ ngày 26-1-2018, Sang cùng một số người rời khỏi trụ sở Công an phường và di chuyển đến trước trụ sở Công an tỉnh, yêu cầu gặp lãnh đạo Công an tỉnh để giải quyết, đồng thời quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội cùng những lời lẽ bôi nhọ hình ảnh lực lượng Công an Hòa Bình như “Ở Công an tỉnh không có trực ban” - trên thực tế lực lượng chức năng đã mời Trần Đình Sang vào phòng trực ban Công an tỉnh để giải quyết công việc nhưng Sang không chấp hành.

Sau đó lực lượng Công an mời Sang đến Công an thành phố Hòa Bình để giải quyết công việc. Tại Công an thành phố Hòa Bình, Trần Đình Sang vẫn bất hợp tác; cùng với những người khác trong nhóm liên tục quay và phát trực tiếp video lên mạng xã hội rồi tự ý rời khỏi trụ sở Công an thành phố.

Những việc làm của Trần Đình Sang và nhóm người gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình. Qua những video và hình ảnh họ tán phát trên mạng xã hội với những lời lẽ không đúng sự thật nhằm thu hút một số cư dân trên mạng ủng hộ và chia sẻ.

Đây là những hành vi, thủ đoạn hoạt động mang tính chất tương tự với hoạt động của các đối tượng phản động nhằm mục đích chống Đảng, chống Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Do đó, Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần nhận thức rõ các vụ việc liên quan đến hoạt động của nhóm người này; đồng thời nâng cao cảnh giác trước những thông tin sai lệch do nhóm người cố ý tạo ra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật