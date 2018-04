TP HCM: Hơn 30 thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố

hỗn chiến kinh hoàng xảy ra gần khu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thuộc phường 14, quận 3. Hơn 30 thanh niên của 2 nhóm với đủ loại hung khí lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa. Đến 21h tối nay 22/4, lực lượng CSHS Công an quận 3 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để điều tra làm rõ vụxảy ra gần khu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thuộc phường 14, quận 3.

Trước đó khoảng 17h cùng ngày, người dân sinh sống ở con hẻm trên đường Trường Sa (đoạn dưới chân cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP HCM) bất ngờ nghe tiếng hô hoán vô cùng hỗn loạn.

Vụ việc khiến người dân hô hoán nhau chạy vào nhà để tránh liên lụy. Các đối tượng của 2 nhóm mặt bịt kín khẩu trang, tay cầm đủ loại hung khí lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Lúc này, người dân một phen hãi hùng khi chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên (khoảng hơn 30 người) điều khiển trên nhiều xe máy cầm đủ loại hung khí rượt đuổi nhau.

“2 nhóm đuổi chém nhau loạn xạ trong con hẻm chừng 15 phút khiến nhiều người thuộc 2 nhóm bị thương nằm la liệt. Sau đó, 1 nhóm thất thế nên đã vội bỏ chạy…”, một người dân vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng kể lại.