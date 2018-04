Kinh hãi nhóm thanh niên dùng súng hỗn chiến ở Đồng Nai

Trả lời báo chí, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho hay, các đơn vị nghiệp đang tích cực khẩn trương điều tra vụ việc hai băng nhóm sử dụng súng, mã tấu hỗn chiến trên đường 25C, đoạn thuộc xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến người đi đường kinh hãi.

Theo hình ảnh trích xuất từ một đoạn camera, trên đường 25C đoạn qua xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, xuất hiện một nhóm người đứng vây chiếc ô tô con ở lề đường sau đó cự cãi với tài xế.

Một người mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm đứng ra nói chuyện với nhóm thanh niên và bị đánh vào mặt. Bị tấn công, thanh niên áo đen rút từ trong người ra khẩu súng ngắn (chưa rõ loại) rồi đuổi theo bắn nhiều phát đạn để chống trả.

Lúc này, một nhóm người khác từ ô tô bán tải cũng vừa đi đến và cầm theo mã tấu xông vào chém thanh niên áo đen.

Vụ hỗn chiến ở Đồng Nai xảy ra ngay trên đường khiến nhiều người đi đường kinh hãi.