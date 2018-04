TNGT kinh hoàng ôtô húc bay người xuống cầu: Tạm giữ tài xế say rượu

Ngày 9/4, Công an quận 4, TP HCM cho biết đang tạm giữ Mai Thuyết Giao (34 tuổi, chung cư Hoàng Anh Gia Lai An Tiến, Phước Kiển, Nhà Bè) để đời tra làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng ô tô hất văng người xuống cầu do tài xế này gây ra trên cầu Kênh Tẻ, giáp giữa quận 4 và quận 7 làm một người tử vong.

Cú húc kinh hoàng khiến chiếc ô tô lật sang một bên trong khi người đi xe máy bị hất văng xuống đường.

Theo điều tra ban đầu, lúc 22h30 ngày 7/4, Giao điều khiển ô tô mang biển số tỉnh Đồng Nai chở vợ lưu thông qua cầu Kênh Tẻ hướng từ quận 4 sang quận 7. Khi đến giữa cầu, bất ngờ Giao đánh lái qua bên trái vượt qua dãi phân cách, lao sang phần đường chiều ngược lại, va chạm vào xe mô tô BS: 68T1-225.02 do Lê Văn Tứ (21 tuổi, tỉnh Kiên Giang) điều khiển chở theo ông Lê Văn Thiện (65 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và xe mô tô BS: 50F-4397 do Nguyễn Trịnh Đoan Trang (SN: 1998, ngụ quận 4) điều khiển.

Cú tông khủng khiếp khiến ông Thiện rơi xuống cầu chết tại chỗ.