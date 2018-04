Tình tiết rúng động trong quá trình điều tra băng giang hồ nổ súng ở Đà Lạt

(Kiến Thức) - Liên tiếp 2 nạn nhân trúng đạn bị thương tích nặng trong vụ nổ súng gây rúng động dư luận “thành phố mộng mơ” và khi Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra đã khám phá nhiều tình tiết vô cùng bất ngờ.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định nghi can gây ra vụ nổ súng ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) làm 2 cha con ông Trương Công Bình, ngụ đường Hàn Thuyên, thành phố Đà Lạt trọng thương.

“Nghi can gây ra vụ nổ súng là Trần Minh Khánh, 36 tuổi, tạm trú số 1, đường Hàn Thuyên, cách nhà các nạn nhân khoảng 200m đã bị tạm giữ hình sự. Đồng thời CQĐT cũng đang tạm giữ các đối tượng Trần Minh Tuấn và 3 đồng bọn của Tuấn về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che dấu tội phạm hình sự”, Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin.

Từ vụ án 2 viên đạn lạc…

Hiện trường nơi 2 cha con ông Bình bị bắn ở thành phố Đà Lạt. Chiều 4/4, anh Trương Văn An (19 tuổi) vừa dắt xe máy từ trong nhà ở số B14, khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP Đà Lạt ra ngoài đường thì bất ngờ trúng đạn ở bàn tay trái. Nghe tiếng kêu cứu của con, ông Trương Công Bình chạy vội ra xem sự thể thì nghe tiếng nổ, bàn tay phải của ông Bình cũng bị trúng đạn.

Cả 2 nạn nhân nhanh chóng được người dân địa phương chuyển khẩn cấp vào bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh do đích thân Giám đốc và phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (phụ trách cảnh sát) đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, nhà chức trách đã xác định đối tượng Trần Minh Khánh là người nổ súng gây ra vụ việc. Tại CQĐT, Khánh thừa nhận hành vi, khai nhận mua khẩu súng trên mạng và vô tình bắn vu vơ khiến 2 nạn nhân bị trúng đạn.

Cơ quan Công an xác định Khánh nghiện, có khả năng chế được 1 số loại súng thể thao. Khi gây ra nổ súng, Khánh có sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn.

Phát hiện kho vũ khí trong nhà “trùm” giang hồ

điều tra vụ nổ súng , Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ căn nhà cạnh nơi ở của 2 nạn nhân. Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét căn biệt thự nơi nhóm đối tượng Tuấn thêu ở... Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ căn nhà cạnh nơi ở của 2 nạn nhân.

Đây là căn nhà do đối tượng Trần Minh Tuấn, ngụ thành phố Hà Nội thuê ở cùng 4 – 5 đối tượng có HKTT ở các tỉnh Nam Định, Hải Phòng… Điều đáng nói là Tuấn và các đối tượng đều có tiền án, tiền sự, xăm trổ đầy mình, không nghề nghiệp rõ ràng, có biểu hiện hoạt động phi pháp và chúng nằm trong “tầm ngắm” của phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng bởi những dấu hiệu hoạt động bất minh khi xuất hiện ở thành phố Đà Lạt.

Tại căn biệt thư nói trên, nhà chức trách phát hiện cả kho vũ khí, hung khí. Đúng như dự đoán, khi khám xét căn biệt thự của Tuấn cùng đồng bọn thuê ở, Công an thu giữ cả kho vũ khí, hung khí gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã sử dụng.

Cơ quan điều tra đã gửi khẩu súng tang vật, các mẫu đạn do đối tượng Khánh sử dụng bắn trúng 2 nạn nhân, đến cơ quan giám định Bộ Công an để có cơ sở xác định mức độ hành vi, để xử lý đối tượng.

Theo đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng, khẩu súng hơi do đối tượng Trần Minh Khánh gây ra vụ nổ có độ nén đến 300kg, do đó, áp lực viên đạn bắn ra là rất lớn, có tính sát thương rất cao.