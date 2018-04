4 “bóng ma” đêm ám ảnh hàng loạt phụ nữ ở vùng ven TP HCM

Cuối ngày 6/4, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết, vừa triệt phá thành công băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp kinh hoàng ban đêm ở vùng ven khiến người dân mà đặc biệt là phụ nữ vô cùng hoang mang.

3 trong 4 tên cướp vừa sa lưới. “Các đối tượng tuổi đời rất trẻ, có tên chỉ vừa bước sang tuổi 17 nhưng gây án rất manh động. Chúng trang bị đủ loại hung khí như dao, mã tấu, bình xịt hơi cay…và sẵn sàng chống trả mỗi khi thực hiện cướp nhưng bị nạn nhân chống cự hoặc người dân truy đuổi”, Công an huyện Bình Chánh, thông tin.

Tại CQĐT, 3 trong 4 tên cướp gồm: Nguyễn Văn Tuấn (tự Chùa, quê Vĩnh Long), Đào Minh Ý (cùng 17 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Huỳnh Đại ( tự Bi, 33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) khai nhận cùng đồng bọn là Trần Thanh Nhàn (30 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, hiện đang bỏ trốn) chỉ từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt đã thực hiện 9 vụ cướp xe máy đắt tiền của hàng loạt phụ nữ vào nửa đêm về sáng khi các nạn nhân đi lại mưu sinh trên các con đường vắng ở vùng ven huyện Bình Chánh.

“Khi phát hiện “con mồi”, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy sẽ bám theo chặn đường, sau đó rút dao, mã tấu uy hiếp rồi cướp xe tẩu thoát”, Công an huyện Bình Chánh, thông tin. Ví dụ, rạng sáng 21/1, chị Huỳnh Thị Ngọc chạy xe máy Yamaha Sirius trên đường Trần Đại Nghĩa, qua địa bàn ấp 4, xã Tân Kiên thì bị chúng dí dao cướp xe tẩu thoát. Chỉ vài ngày sau, chúng tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự cướp 2 xe tay ga hiệu Vision và Air Blade của 2 người phụ nữ trên địa bàn xã Tân Kiên và thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Một chiếc xe tang vật của vụ cướp.

Trước những vụ cướp manh động gây hoang mang, bất an trong dư luận, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an thị trấn Tân Túc, công an xã Tân Kiên tăng cường công tác tuần tra, mật phục ở những tuyến đường tối, vắng, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, bằng mọi giá phải bắt gọn băng cướp liều lĩnh, manh động này trong thời gian sớm nhất.

Gần 5h sáng 5/4, tuyến đường Võ Trần Chí, đoạn gần bệnh viện Nhi đồng TP HCM trên địa bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh vắng lặng đến rợn người. Bất ngờ tiếng truy hô “cướp, cướp” của một phụ nữ xé tan màn đêm. Cùng lúc này là tiếng rầm rú, rượt đuổi của nhiều xe máy khiến người dân địa phương thức giấc, chạy ra xem sự thể. Sau giây phút trấn tỉnh, người dân ngỡ ngàng, xen lẫn niềm vui khi được chứng kiến các trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh vừa truy đuổi, tóm gọn 2 tên cướp. Tang vật thu được là chiếc xe Air Blade BS: 59H1- 215.82 chúng vừa cướp của chị Nguyễn Hồng Nhung.

Tại trụ sở công an xã, hai đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Văn Tuấn và Đào Minh Ý. Đến trưa cùng ngày, biết khó lòng trốn tránh, đối tượng cầm đầu băng cướp là Nguyễn Huỳnh Đại đã đến công an huyện Bình Chánh đầu thú.

Một cán bộ điều tra công an huyện Bình Chánh cho biết, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, học vấn chỉ mới lớp một hoặc lớp 3 song các thành viên trong băng cướp này đều sớm ăn chơi lêu lổng và từng nhiều lần phạm tội. Cụ thể, Nhàn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và Đại cũng mang hai tiền án với tội danh tương tự, mới mãn hạn tù giữa năm 2017. Tài sản cướp được, chúng đem bán lấy tiền chia đều cho nhau để sử dụng vào game bắn cá và hút hít heroin.