Thuốc chữa ung thư từ than tre: Giám đốc Công ty Vinaca bị bắt thế nào?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan công an, Giám đốc Công ty Vinaca Nguyễn Xuân Thu rất tinh vi trong quá trình lẩn trốn, lúc ở Hà Nội, lúc ở Hải Phòng, lúc lại Sài Gòn...nhưng đối tượng vẫn liên tục lên facebook "chém gió".

Trả lời báo chí về các tình tiết xung quanh vụ án thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa tiết lộ một số thông tin mới về quá trình bắt giữ Giám đốc Công ty Vinaca Nguyễn Xuân Thu (SN 1982, thường trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo tướng Ca, đối tượng Nguyễn Xuân Thu cũng rất tinh vi trong quá trình lẩn trốn cơ quan chức năng, lúc ở Hà Nội, lúc Hải Phòng, lúc Sài Gòn... Mặc dù luôn trong tư thế trốn chạy, nhưng đối tượng vẫn liên tục lên facebook “chém gió”. Khi xuất hiện tại Hải Phòng thì đối tượng đã nằm trong vòng quản lý của lực lượng công an.

Sáng hôm mùng 2/5, dù đã kịp chạy lên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để lẩn trốn, nhưng cả Thu và đồng bọn đã nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Nguyễn Xuân Thu trước khi bị bắt.

Cũng theo đại diện Công an TP Hải Phòng, ngoài việc khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Vinaca Nguyễn Xuân Thu, cơ quan chức năng cũng đang triệu tập một số đối tượng liên quan đến điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ tiếp tục bắt giữ. “Công an khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Thu về hành vi sản xuất hàng giả, đồng thời điều tra thêm một số tội danh khác”, - Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng cho biết. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho hay, hiện công an Hải Phòng đang làm rõ hành vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân. Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Cty TNHH Hồng An Phong là thành viên góp vốn trong Cty TNHH Vinaca. Nói thêm về vụ án thuốc chữa ung thư từ than tre, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết, n hóm đối tượng trên có thủ đoạn tinh vi, lợi dụng xu hướng thích làm đẹp của chị em phụ nữ; tâm lý của những người mắc bệnh ung thư là “còn nước còn tát” nên ai mách thuốc gì chữa được là tin luôn. Mặt khác, các đối tượng cũng lợi dụng việc khoa học kỹ thuật chưa chế tạo được thuốc chữa ung thư triệt để, nên đăng kí sản xuất sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức năng chữa ung thư. Sau đó, nhóm đối tượng này đã chia nhỏ các công đoạn sản xuất, ai làm gì biết nấy, mỗi công đoạn ở một nơi khác nhau...hết sức tinh vi để che giấu lực lượng chức năng.

Thời điểm phát hiện tại cơ sở sản xuất của bà Đào Thị Chúc tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng - là vợ của Nguyễn Xuân Thu - có dấu hiệu sản xuất hàng giả, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an... đã có chỉ đạo Công an Hải Phòng phải triển khai, xử lý vụ việc.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 20/4, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả, và ngày 2.5, đã bắt được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Thu – Giám đốc Cty TNHH Vinaca.

Để khởi tố đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả phải căn cứ vào kết quả giám định của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Kết quả cho thấy, sản phẩm “Vinaca ung thư CO3.2” là sản phẩm giả thực phẩm chức năng.