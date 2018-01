Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa ẩm

Từ đêm 14/1, không khí lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc dần suy yếu, nhiệt độ tăng dần phổ biến mức 18-20 độ C, độ ẩm cao 70-95%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết hôm nay, do không khí lạnh suy yếu những ngày đầu tuần, Bắc Bộ mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm. Mưa rải rác, trời rét, khu vực miền núi tiếp tục rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm là 12-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Ban ngày, nhiệt độ phổ biến 19-23 độ C, trưa chiều có nắng.

Khoảng ngày 20/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động 16-22 độ C.

Không khí lạnh suy yếu và miền Bắc trở lại những ngày ẩm ướt. Ảnh: Vũ Thế Sơn.

Dự báo thờ tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều phía nam có nắng, phía bắc trời rét. Độ ẩm 60-97%.

Từ ngày 15 đến 19/1, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 24-27 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày nắng, phổ biến không mưa. Nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến 16-17 độ C, Nam Bộ 22-30 độ C.

Nhiệt độ của một số nơi trên cả nước trong tuần mới. Nguồn: NCHMF. Đồ họa: TM.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, khu vực giữa và nam Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5-6, sóng biển cao 2-4 m.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, từ ngày 11 đến 13/1, địa phương này có 5 tàu có cùng 19 ngư dân gặp tai nạn trên biển, 1 người thiệt mạng và 3 người mất tích; 1 phương tiện bị chìm, 1 tàu bị hỏng và 1 tàu mất tích.