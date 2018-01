“Dạy” cây ATM một... bài học

Cho rằng cây ATM của ngân hàng “láu cá”, đã không cho người bạn của mình rút tiền còn dám nuốt luôn chiếc thẻ, Phạm Quang Long (1995, trú P. Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) nhặt đá ven đường để “dạy” cho một bài học.

Hậu quả, màn hình và khe cắm thẻ cây ATM Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) bị bể, cửa kính trụ ATM của VietinBank bị vỡ…

Phạm Quang Long.

Chuyện là, tối 9/1, biết thông tin đứa con nhỏ của anh Hồ Đức (1993, trú P. Tân An, TP Hội An) bị bệnh, đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Long và Lê Văn Ngọc (1990, trú P. Minh An, TP Hội An) rủ nhau ra thăm hỏi, động viên. Sau khi chuẩn bị ít quà, Long và Ngọc lên xe máy thẳng tiến ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. 20 giờ 30 cùng ngày, sau khi thăm bệnh, Long và Ngọc rủ anh Đức xuống quán cháo vịt trước BV Phụ sản - Nhi lai rai vài ly để tâm sự. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện về cuộc sống được cả ba “rút ruột” bày tỏ theo “những chuyến nâng ly”. Nhâm nhi đến 1 giờ ngày 10-1, cả ba cảm thấy đã mệt nên giải tán.

Để có đủ tiền trả cuộc nhậu, Ngọc phải lấy thẻ ATM của VietinBank (do bà T.T.TA. - mẹ Ngọc đứng tên) ra rút tiền tại cây ATM cạnh chỗ nhậu. Sau vài lần thực hiện các thao tác giao dịch tại cây ATM của VietinBank không thành công, Ngọc cầm thẻ sang cây ATM của Agribank gần đó để rút thử. Khuya, trời lại lạnh, lại uống khá nhiều nên Ngọc bắt đầu lắc lư, mắt “nhìn gà hóa cuốc”. Chính vì vậy, Ngọc liên tục bấm nhầm nút theo yêu cầu của máy nên chiếc thẻ sau đó đã bị nuốt.

Vô cùng bực tức nhưng vì đã hết cách, Ngọc quay ra bàn nhậu để cùng các bạn tìm cách giải quyết hậu quả cuộc nhậu. Trong quá trình bàn bạc tìm cách gỡ, giữa Ngọc và Đức xảy ra mâu thuẫn. Buồn cho bạn, lo cho con và không kìm được cơn giận nên Đức cầm cái tô của quán nhậu đập vào đầu mình, dẫn đến rách da, chảy máu… Long cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hòa giữa Đức và Ngọc là do... các cây ATM gây ra nên quyết định “dạy” cho một bài học. Thế là Long nhặt cục bê-tông dùng để lát vỉa hè rồi đi vào trong cây ATM Agribank để “hỏi chuyện”. Tại đây, Long la lớn: “Mày thật là láu cá, đã không cho bạn tao rút tiền còn dám nuốt luôn chiếc thẻ. Chính vì mày mà hai đứa bạn tao đã xảy ra mâu thuẫn đến nỗi máu phải chảy kìa!”. Dứt lời, Long vung cục bê-tông đập 3 cái vào cây ATM làm bể màn hình và hư khe cắm thẻ. “Giải quyết” cây ATM của Agribank xong, Long ra vỉa hè đường Lê Văn Hiến rồi tiếp tục nhặt thêm cục bê-tông nữa ném vào trụ ATM của VietinBank làm vỡ cửa kính...

Thấy Long quá manh động, người dân gần đó vội điện báo CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn). Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhanh chóng chỉ đạo CBCS có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc; đồng thời, đưa tất cả những đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Long khai nhận toàn bộ quá trình “dạy” cho cây ATM một bài học. Hiện vụ việc được CAP Khuê Mỹ chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.