Tài xế say rượu lái xe ô tô đâm liên tục vào nhà dân ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ đâm liên tục vào nhà số 64 phố Mai Dịch. Người dân hô hoán, công an có mặt nhưng tài xế vẫn bất chấp.

Thông tin ban đầu về vụ việc tài xế say rượu, lái xe ô tô đâm liên tục vào nhà dân xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/11, tại phố Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).



Thời điểm trên, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS Hà Nội di chuyển trên phố Mai Dịch bất ngờ đâm vào cửa ngôi nhà số 64 phố Mai Dịch. Điều đáng nói, sau khi đâm lần một, tài xế tiếp tục lùi xe và tăng ga đâm nhiều lần vào ngôi nhà này.

“Chứng kiến sự việc nhiều người dân đã hô hoán để lái xe dừng lại nhưng bất thành” – anh Hùng (người dân) kể lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với quần chúng khống chế tài xế đưa ra khỏi chiếc xe. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục đạp chân ga lao vào.

Nhiều người dân quá bức xúc, hô hào khi lôi được tài xế xuống khỏi xe định đánh nhưng lực lượng công an đã can thiệp, đảm bảo an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết: “Người lái xe hơn 30 tuổi, chưa tiền án tiền sự, làm nghề lái xe và là hàng xóm của ngôi nhà 64 phố Mai Dịch. Lái xe đâm hỏng nhiều đồ đạc trong ngôi nhà, rất may không có người nào bị thương".

Theo lãnh đạo Công an phường Mai Dịch, bước đầu xác định tài xế có biểu hiện say rượu không làm chủ được hành vi.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.