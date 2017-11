Vụ ghen ngược vẫn chưa có hồi kết

Bà Huyền bức xúc vì giám định thương tích của bà là... 0%

Vừa bị cướp chồng, vừa bị đánh ghen ngược

Một năm qua, nỗi ấm ức vẫn chưa dứt đối với bà Hà Thị Thu Huyền (SN 1980, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM). Bà Huyền cho rằng bị nhân tình của chồng đánh ghen ngay tại nhà khiến bà và con gái là Nguyễn Thị Thành Hiền (SN 1999) thương tích. Người được bà Huyền cho là nhân tình của chồng và hành hung bà là người phụ nữ hàng xóm SN 1979, ngụ cùng ấp.

Thường những phụ nữ vụng trộm với chồng người khác sẽ nhận cái kết đắng, nhưng trường hợp của bà Huyền thì ngược lại. Gặp PV, bà Huyền bảo vết thương gò má 1 năm qua vẫn còn âm ỉ đau, đầu óc có lúc quay cuồng. Và vết thương lòng chưa nguôi. “Chưa có ai như tôi, bị cướp chồng lại còn bị nhân tình của chồng đánh ghen ngược”, bà Huyền bày tỏ.

Chồng bà Huyền là thầu xây dựng, còn bà là nội trợ trong nhà. Nhà bà và nhà người bị tố cáo cách nhau chừng 1km. Hai bên gia đình trước đây chơi khá thân, thường qua lại, ăn uống hoặc có đám tiệc thì lui tới giúp đỡ. Bà Huyền không ngờ “người bạn gái” và chồng bà lại nảy sinh tình cảm bất chính. “Hai người qua lại với nhau lúc nào tôi không hay biết? Nhiều người trong xóm biết chuyện nhưng không ai dám nói. Bởi vợ chồng tôi 3 con, gia đình vẻ ngoài êm ấm, gia đình chị ta cũng vậy”, bà Huyền nói.

Theo suy đoán của bà Huyền, thời điểm chồng bà và nhân tình có tình cảm với nhau vào khoảng năm 2016, khi nhà bà đang sửa chữa. Bà Huyền ở nơi khác, còn chồng bà do nhà sửa chữa, vật liệu để ngổn ngang, sợ trộm cắp nên ở lại trông coi. Lúc này, chồng bà Huyền chỉ ở một mình.

Cuộc tình vụng trộm không rõ bắt đầu từ lúc nào và kéo dài bao lâu. Cho đến khi bà Huyền đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng. Nội dung tin nhắn: “Anh yêu ơi, đang làm gì vậy”. Ban đầu, bà Huyền không biết tin nhắn này là của ai và càng không nghĩ là của… người bạn lâu nay của gia đình. Kiểm tra điện thoại của chồng, bà Huyền tá hỏa khi phát hiện hàng loạt những tin nhắn tình cảm, yêu đương. Người chồng thừa nhận có tình cảm, qua lại với “người bạn”. Bà Huyền cho hay cảm giác lúc đó là tức giận pha lẫn sự kinh ngạc, vì người “cướp chồng” lại quá đỗi thân quen.

Bà Huyền nói: “Tôi không làm ầm lên vì nghĩ đến danh dự cho chồng, cho chị ta và hạnh phúc của hai bên gia đình. Nếu chuyện đổ vỡ, xóm giềng sẽ nói sao, họ hàng nghĩ gì. Tôi dự tính sẽ giải quyết mọi việc trong êm thấm mà không làm mất tình cảm bạn bè, vợ chồng. Chính suy nghĩ này khiến tôi phải ân hận. Tôi bị đánh và mang ấm ức suốt 1 năm qua”.

Bà Huyền bức xúc vì giám định thương tích của bà là... 0%.

Lúc đầu, khi bà Huyền tra hỏi, muốn gặp nhau để “ba mặt một lời” giải quyết nhưng “đối phương” chối. Người phụ nữ phủ nhận nhắn tin cho chồng bà Huyền. Người này nói do con gái giữa (mới 8 tuổi) mượn điện thoại chơi thì… nhắn luôn cho chồng bà Huyền. “Một đứa trẻ, mới 8 tuổi, lại có những tin nhắn mùi mẫn, đầy tình cảm trai gái, vậy mà vẫn bị người mẹ đổ lỗi được. Tôi không hiểu nổi”, bà Huyền nói.

Bà Huyền không chấp nhận lời giải thích ấy và nói sẽ đăng tải lên facebook sự việc, tin nhắn. Đến nước này, người phụ nữ bị cho là mới thừa nhận có tình cảm với chồng bà Huyền và là chủ nhân của những tin nhắn yêu thương. Dù thừa nhận nhưng chị này bị cho là không chấp nhận chấm dứt mối quan hệ bất chính với chồng người.

“Về phía chồng tôi thừa nhận sai và hứa kết thúc mối quan hệ, không qua lại, không nhắn tin cho tình nhân nữa. Ấy vậy mà chị ta không buông tha, vẫn liên tục nhắn tin. Những tin nhắn ấy tôi còn lưu đây. Chồng tôi không trả lời, chị ta vẫn liên tiếp nhắn tin gạ gẫm, ngon ngọt. Tôi không ngờ chị ta là người đàn bà nhăng nhố vậy. Đã có lỗi không biết sửa lỗi lại càng cố chấp. Thậm chí, một lần, chị ta nấu bún, bỏ vào bịch, mang đến trước nhà, treo ở cổng rồi nhắn tin cho chồng tôi ra nhận. Không ngờ “bạn thân” nay thành kẻ cướp chồng trơ trẽn vậy”, bà Huyền nói.

Đánh bằng tay hay bằng nón báo hiểm?

Thấy người phụ nữ vẫn ngang ngược, không chấp nhận chấm dứt, buông bỏ quan hệ bất chính, bà Huyền tiếp tục gọi điện kể cho chị gái của đối tượng về sự việc. Ngay ngày hôm đó, tức 1/10/2016, lúc 11h, bà Huyền trải qua một cuộc đánh “ghen ngược”.

Bà Huyền kể: “Tôi đang tắm cho con út phía sau thì chị ta cùng mẹ đẻ, con gái và một phụ nữ khác vào nhà tôi. Khi vào nhà, nhóm người vẫn còn đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang như có sự chuẩn bị, kế hoạch từ trước. Vào nhà, mẹ chị ta hỏi “chị em chòm xóm có chuyện gì mà để mất lòng nhau”. Tôi trả lời: “Bác muốn biết chuyện gì thì hỏi con gái bác”. Tôi nói vậy thì con gái chị ta đứng dậy chỉ trỏ, chửi bới. Tôi phản ứng thì bị bốn người ập vào đè xuống nền nhà đánh đập”, bà Huyền kể.

Một mình không thể chống lại được 4, bà Huyền bị thương tích, mặt mũi bầm tím, đầu sưng u. Thấy mẹ bị đánh, cháu Hiền ở trên lầu chạy xuống, xông vào can ngăn nhưng cũng bị đánh tét đầu. May mắn, chồng bà Huyền về nhà kịp thời can ngăn. Lúc này nhóm người mới dừng lại và ra về. Bà Huyền phản ánh khi ra về đối tượng không quên đe dọa: “Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi”. Bà Huyền khẳng định bị đánh bằng nón bảo hiểm.

Mẹ con bà Huyền được người thân đưa đi cấp cứu. Vụ việc trình báo công an ngay lập tức. Chiều ngày 1/10/2016, công an xã Đông Thạnh tiến hành hòa giải nhưng bất thành nên chuyển hồ sơ lên công an huyện Hóc Môn.

Một tháng sau, công an huyện mới đưa bà Huyền đi giám định thương tích. Còn cháu Hiền, thời điểm đó không hiểu tại sao lại ký vào đơn xin không giám định thương tích, dù thương tích không nhẹ.

“Tôi không nhận được kết luận giám định pháp y nhưng được công an huyện Hóc Môn cho xem và ngã ngửa với kết quả thương tích chỉ là... 0%” bà Huyền nói. Có một điều bất thường, trong thông báo không khởi tố hình sự vụ án “cố ý gây thương tích” cho thấy kết luận giám định pháp y nói rằng thương tích 0% của bà Huyền là do vật tày gây nên. Kết luận vật tày gây ra phù hợp với lời khai của bà Huyền bị nhóm người đánh bằng nón bảo hiểm. Tuy nhiên, công an lại kết luận rằng nhóm người đánh bà Huyền bằng tay không. Một sự mâu thuẫn khá nghiêm trọng.

Vì cho rằng thương tích 0% không thể khởi tố hình sự nên công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính với nhóm đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng'. Bà Huyền không đồng ý nên có đơn khiếu nại. Công an và VKS huyện Hóc Môn ra quyết định bác đơn của bà Huyền.

Đối với thương tích của cháu Hiền, sau khi nhận thấy việc ký vào đơn xin không giám định thương tích gây ảnh hưởng đến vụ án, bà Huyền có đơn khiếu nại, xin giám định. Đến tháng 2/2017, công an huyện Hóc Môn yêu cầu bà Huyền nộp hình ảnh, bệnh án của cháu Hiền để giám định thương tích. Nhưng mãi đến cuối tháng 10/2017, cháu Hiền mới được đưa đi giám định, nay chưa có kết quả. “Chưa có ai như tôi, bị cướp chồng còn bị đánh ghen ngược . Nghĩ tới thấy uất hận”, bà Huyền nói.

PV tìm đến nhà người phụ nữ bị tố cáo nhưng một người phụ nữ trung niên từ chối trả lời, nói rằng “mọi việc đã có công an điều tra”.