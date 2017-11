TP.HCM: Mưa giông sấm sét kinh hoàng, cây ngã đè nhà dân trước bão số 14

Nhiều nơi ở TP.HCM đã bị thiệt hại trong cơn mưa bão này. Đến hơn 20h tối nay (18/11), hiện trường hàng loạt cây xanh ngã đổ ở nhiều phường trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang được phong tỏa. Tại căn hộ trên đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, nhà chức trách đã di dời người dân đến nơi an toàn sau sự cố 2 cây xanh bật gốc, ngã đổ vào nhà. Cùng thời gian này, tuyến đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức cũng được phong tỏa 1 phần để các nhân viên cây xanh tiến hành xử lý, thu dọn hiện trường. Nhiều khu vực ở quận phía Đông TP.HCM đã bị cô lập nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên điện lực, cây xanh... xử lý hàng loạt sự cố cây ngã. Trước đó khoảng hơn 17h cùng ngày, cả khu vực Đông Nam Bộ và TP.HCM có mưa cực lớn kèm theo dông gió, sấm sét kinh hoàng. Dông gió đã làm hàng loạt cây xanh ngã đổ, nhiều mái tôn, biển quảng cáo...bị gió cuốn bay tứ tung. Một cây xanh khá lớn trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức bật gốc ngã ra đường, đè lên hệ thống dây điện, cáp viễn thống... khiến nhiều nơi trên địa bàn bị mất điện. Cây xanh trên đường Linh Trung bật gốc ngã ra đường. Nghiêm trọng nhất là sự cố 2 cây xanh đồng loạt bật gốc, ngã đè lên nhiều kiốt và nhà của người dân tại góc đường số 6 - Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Theo bà Tôn Nữ Thị Cần (chủ căn nhà tại góc giao lộ nói trên), dù cả nhà bà kịp chạy thoát thân nhưng nhiều tài sản đã bị mái ngói (do cây ngã đè) rơi xuống gây hư hỏng nặng. Cả căn nhà của bà Cần bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do 2 cây xanh to lớn ngã đè. Hiện trường ngổn ngang trong nhà của người dân bị cây xanh ngã đè. Cơn mưa cực lớn trước khi bão số 14 đang đổ bộ vào đất liền cũng đã khiến hàng loạt tuyến đường như: Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân (Thủ Đức); Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Cây Trâm (quận Gò Vấp); Nguyễn Văn Quá (quận 12); Hồ Học Lãm (Bình Tân); Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai (quận 9); Trần Não, Lương Định Của (quận 2)...chìm trong biển nước. Lúc 19h cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương phát thông báo cho biết: Vị trí tâm bão số 14 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 -75km), giật cấp 11. Cũng theo cơ quan này, đêm nay (18/11), các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

