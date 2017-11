Sau vụ cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ, TP.HCM tổng kiểm tra mầm non ngoài công lập

Sau vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm non tư thục Mầm Xanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang vừa ký công văn yêu cầu cơ quan chức năng tổng kiểm tra hoạt động của toàn bộ cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, Bí thư quận ủy, huyện ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra và hướng dẫn đối với hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, trường mầm non tư thục trên địa bàn. Không được để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, ngược đãi hành hạ, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm và kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý Nhà nước trên địa bàn, trách nhiệm kiểm tra, quản lý của ngành dọc đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu yêu cầu, ngành giáo dục và ngành công an phải tính toán phương thức, vị trí để lắp camera theo dõi ở tất cả các nhóm lớp, lớp, trường mầm non trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, khi camera được lắp, hệ thống phải được kết nối với phụ huynh để họ theo dõi được con em sinh hoạt ở lớp như thế nào.

Bà Thu khẳng định, để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em như ở cơ sở Mầm Xanh, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương và ngành giáo dục.

Trước đó, từ năm 2010, Sở GD-ĐT TPHCM đã có ý định lắp thí điểm camera tại tất cả điểm giữ trẻ. Tuy nhiên, nhiều giáo viên, hiệu trưởng trường mầm non công lập phản đối vì cho rằng việc lắp camera gây áp lực cho giáo viên và dẫn chứng đã có một số giáo viên xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực của phụ huynh khi liên tục gọi điện đến cô giáo hỏi về con mình.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở sẽ tính toán cho lắp camera trong lớp để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bà Phạm Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm Xanh bị bắt tạm giam.

Liên quan vụ án bạo hành trẻ mầm non ở cơ sở Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM, tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Linh thừa nhận nhiều lần thực hiện các hành vi như đánh, tát, đạp, đập bình nhựa vào đầu... các bé từ 2-5 tuổi được gửi tại cơ sở Mầm Xanh. Bà Linh phân trần do các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện bà Linh còn là chủ của một cơ sở mầm non khác mang tên Bông Lúa Vàng ở khu phố 1, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Hồng Kim, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ sở mầm non Bông Lúa Vàng do bà Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ được thành lập và hoạt động khoảng 2 năm nay. Cơ sở này có 3 nhóm trẻ, 1 cô giáo và 3 bảo mẫu chăm sóc tổng cộng 47 trẻ chủ yếu là con em của các công nhân làm việc trên địa bàn.

