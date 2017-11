Khẩn trương đưa vụ án bảo mẫu bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh ra xét xử

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ bạo hành trẻ em tại trường Mầm non tư thục Mầm Xanh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an quận 12 khẩn trương điều tra để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Chiều 27/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã chủ trì cuộc họp với các Sở, Ngành, UBND, Công an quận 12…để nghe báo cáo và hướng xử lý vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) do Phạm Thị Mỹ Linh (42 tuổi, quê tỉnh Linh Đông) làm chủ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã thốt lên ""Họ có phải con người không?" về vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ em ở quận 12. Không kìm nén được sự bức xúc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã thốt lên “không biết họ (những người hành hạ trẻ trong video clip do PV báo Tuổi trẻ thực hiện – PV) có phải là con người không?” ngay khi mở đầu cuộc họp.

Công an quận 12 khẳng định đã đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án về hành vi hành hạ người khác của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, quận 12. Báo cáo với Phó Chủ tịch, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12 cho biết: "Đến thời điểm này (chiều 27/11), căn cứ vào hồ sơ trong quá trình điều tra cũng như khai nhận của đối tượng, CQĐT quận 12 nhận định đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án hình sự về tội hành hạ người khác theo khoản 2 điều 110 BLHS năm 1999. Công an quận 12 đã tiến hành thủ tục biện pháp ngăn chặn cũng như lập hồ sơ khởi tố vụ án, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp ngay trong chiều nay. Riêng hai bão mẫu liên quan, Công an đang khẩn trương truy tìm để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an quận 12 khẩn trương điều tra để sớm đưa vụ án ra xét xử ; đồng thời bày tỏ muốn xử lý các đối tượng với mức án nặng nhất để răn đe và vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động.