Sa thải cô giáo ép học sinh uống nước giẻ lau ở Hải Phòng

Thông tin mới nhất vụ việc nữ giáo viên ở huyện An Dương (Hải Phòng) phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, đại diện UBND huyện An Dương cho biết, Hội đồng Giáo dục và Ban giám hiệu trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 3A5.



Giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương bị sa thải do có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bắt học sinh hay nói chuyện riêng trong lớp phải uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

Trước đó, ngay trong sáng 5/4, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã nghe báo cáo vụ việc cô giáo phạt học sinh lớp 3 xúc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng tại Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương.

Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động do có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi nghe Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Dương báo cáo, ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; Thường trực Thành ủy Hải Phòng có ý kiến: đây là vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thường trực Thành ủy yêu cầu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm theo quy định trong ngày 5/4/2018 và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vụ việc được phát hiện do ông Phạm Khắc Thảo (trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã phản ánh: Cháu gái ông là Ph.Ph.A. là học sinh lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước giẻ lau bảng vì cháu nói chuyện trong lớp.

Sáng ngày 4/4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã họp, quyết định tạm dừng việc đứng lớp của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, chuyển giao lớp cho người khác đứng lớp; phê bình việc làm của cô trước hội đồng sư phạm nhà trường, kỉ luật ở mức cảnh cáo, không xét thi đua trong năm học 2017 -2018; công khai xin lỗi học sinh và gia đình.