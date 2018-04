Băng cướp ngân hàng ABBank ở TP HCM sa lưới thế nào?

Chiều 5/4, Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết vừa bắt các nghi phạm Nguyễn Trường Khải (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê Thanh Hóa) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) liên quan tới vụ cướp ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích vào ngày 31/3 gây rúng động dư luận.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình trốn chạy, các đối tượng cướp ngân hàng đã dùng nhiều thủ đoạn như chạy vòng vèo để gây khó khăn cho công tác lần tìm dấu vết. Các trinh sát quận Tân Phú đã phải rà ngược dấu vết các đối tượng trước thời điểm xảy ra vụ cướp thì phát hiện nơi cư trú của Khải và đồng phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi và cho biết Khải là đối tượng cầm đầu. Theo đó, nhóm này do làm ăn thua lỗ nên bàn nhau mua súng đi cướp ngân. Sau thời gian quan sát, nhóm này chọn một chi nhánh ngân hàng An Bình trên đường Lũy Bán Bích làm mục tiêu tấn công.

Ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích.

Để thực hiện vụ cướp, nhóm này bàn bạc kỹ đến từng chi tiết. Theo đó, Khải đưa tiền cho Khuê mua ba lô, áo khoác, khẩu trang, găng tay…Nam kiếm biển số xe giả để gắn vào xe Exciter của mình để đồng phạm sử dụng.

Sáng 31/3, cả ba gặp nhau tại cầu Bình Thuận (quận Bình Tân), Nam lấy sơn đen phun lên biển số xe, Khuê lấy xe này chở Khải đến ngân hàng đã chọn để ra tay. Tuy nhiên, do sáng thứ 7, chi nhánh ngân hàng này nghỉ việc nên bộ đôi đi về.

Khi đi ngang chi nhánh ngân hàng An Bình ( ABBank ) cùng trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) thấy chỉ có một bảo vệ phía trước nên Khải quyết định vào cướp. Khải vào bên trong ngân hàng rút súng, lên đạn, khống chế bảo vệ. Khuê đi vào sau, ném ba lô về phía nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào. Bộ đôi này hét lớn “im lặng” nếu la sẽ bị bắn chết.

Hình ảnh hai tên cướp được camera ghi lại.

Lợi dụng cả hai tên cướp không để ý, một bảo vệ hô hoán “cướp cướp” nên nhiều người đi đường phát hiện dừng xe lại. Bị động, cả hai tháo chạy ra ngoài, nhảy lên xe phóng đi mà không cướp được tiền.

Đối tượng Khải tại cơ quan điều tra.

Khải khai trên đường tẩu thoát, biết hình ảnh của mình có thể bị camera an ninh trên đường ghi lại nên đã chạy xe về hướng Long An. Bộ đôi này khai chạy lòng vòng qua các con hẻm, ngõ ngách để cảnh sát không thể tìm ra dấu vết. Khi đến Long An, Khải và Khuê đốt hết quần áo, vứt súng, thay quần áo mới rồi quay về nhà ở quận Bình Tân như không có chuyện gì xảy ra. Khải sau đó gọi Nam đến thay lại biển số xe thật.