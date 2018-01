Làm rõ clip công an "bêu riếu" người mua bán dâm giữa phố

Chủ quán giải khát cùng hai người được cho là có hành vi mua bán dâm bị công an đưa ra lề đường ở Phú Quốc để công khai hành vi trước đám đông.

Trưa 30/1, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết ông đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc kiểm tra, làm rõ thông tin về việc 3 người bị một nhóm cảnh sát đưa ra vỉa hè để công khai về hành vi mua bán dâm và chứa mại dâm. Nơi xảy ra sự việc là lề đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang).

"Nếu có thật thì đây là việc làm phản cảm", lãnh đạo Công an Kiên Giang nói với Zing.vn.

Công an thị trấn Dương Đông được cho là đưa 3 người ra vỉa hè để công khai hành vi liên quan đến mua, bán dâm. Ảnh cắt từ clip.

Chiều một ngày trước, trên Facebook xuất hiện clip dài hơn 4 phút có nội dung Công an thị trấn Dương Đông công khai tên tuổi của chủ quán giải khát cho đôi nam nữ mua, bán dâm tại nơi bà này kinh doanh.

Đôi nam nữ này bị nêu tên và hành vi của họ trước đám đông, trong đó có nhiều trẻ em.

Sau 20 giờ đăng tải, clip có trên 56.000 lượt xem và hơn 500 lượt chia sẻ. Nhiều bình luận cho rằng công an đưa những người mua, bán dâm ra lề đường để công khai danh tính, hành vi là có dấu hiệu làm nhục người khác.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho rằng đây không đơn giản là việc làm tự phát của một cá nhân, mà có tổ chức của cơ quan công an và việc làm này rất phản giáo dục, phản cảm.

"Không có luật nào cho phép hành xử như vậy. Việc làm này có dấu hiệu làm nhục người khác nên cá nhân bị xâm hại có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc thậm chí tố cáo, để yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật", ông Đức nói.

Ba người bị nêu tên và hành vi trước đám đông. Ảnh cắt từ clip.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết đã yêu cầu Công an thị trấn Dương Đông báo cáo nhưng chưa có phản hồi. Phóng viên gọi điện cho lãnh đạo Công an thị trấn Dương Đông nhưng ông Lê Minh Chánh không nghe máy.