25 năm trốn truy nã đặc biệt về 4 tội danh

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 26-1 cho biết, đơn vị đã tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Bình (SN 1969, HKTT tại Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương), kẻ trốn quyết định truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hải Dương từ năm 1993 về các tội danh trốn trại, cố ý gây thương tích, hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Trước đó, đối tượng này đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Duy Bình.

Theo ban chuyên án, quá trình lẩn trốn, đối tượng Bình đã di chuyển qua nhiều địa phương rồi dạt vào tỉnh Lâm Đồng, sử dụng “vỏ bọc” là Nguyễn Mạnh Thắng, anh trai Bình.

Cuối tháng 12-2017, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hải Dương nắm bắt được thông tin đối tượng xuất hiện tại nhà 1 người phụ nữ tên là T. (thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), đã tổ chức bắt giữ thành công.

Theo lời khai của Bình, thời gian bỏ trốn, anh ta đã “kịp” lấy vợ và sinh liền 3 đứa con. Hàng ngày, kẻ trốn truy nã đi làm thợ xây, và trong quá trình đó, Bình quen chị T. rồi nảy sinh quan hệ tình cảm ngoài luồng.

Khi chị T. mang thai đã chuyển về Nam Định sinh sống, và Bình vẫn lén lút mò về thăm người tình. 25 năm lẩn trốn, đối tượng cứ ngỡ hành tung, tội lỗi của mình đã bị lãng quên…