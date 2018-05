Nữ tài xế nói "con người không quan trọng" sau va chạm giao thông là ai?

Những ngày qua, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ khi xem clip sau khi va chạm giao thông với một thanh niên, người phụ nữ lái ô tô buông lời khiếm nhã "con người không quan trọng".

Trước thông tin cho rằng người phụ nữ này là cán bộ của Khu kinh tế Hải Phòng, sáng 4/5, trả lời tờ Lao Động, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng xác nhận: Người phụ nữ đi ôtô va chạm với nam thanh niên, sau đó có lời khiếm nhã gây sốt cộng đồng mạng là bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

"Lãnh đạo Khu kinh tế đã nắm được sự việc và yêu cầu chị Trang lên cơ quan để làm bản tường trình, kiểm điểm rõ và rút kinh nghiệm về vụ việc", ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nói.

Theo tìm hiểu của PV, diễn biến vụ va chạm giao thông xảy ra khoảng 14h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Bình, ngay sát đèn tín hiệu giao thông nút giao với đường Lạch Tray (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Hiện trường vụviệc.

Thời điểm đó, ô tô BKS 16N-5265 do một nữ tài xế điều khiển đã va chạm với xe máy điện của một nam sinh viên. Vụ va đụng khiến nam sinh viên bị ngã, chấn thương và tràn dịch đầu gối, 2 xe hư hỏng nhẹ.

Sau khi xảy ra va chạm, nam sinh viên cho rằng mình không sai nên đã gọi báo công an. Hai bên chủ phương tiện xảy ra tranh cãi. Phía nữ tài xế ô tô và người đi cùng liên tục to tiếng xưng hô "mày, tao" với nam sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên này vẫn giữ thái độ hoà nhã, xưng hô đúng mực với nữ tài xế.

Khi Công an phường Đổng Quốc Bình có mặt, một người phụ nữ lớn tuổi đi cùng ô tô lớn tiếng chỉ trích nam sinh viên là người không tử tế “mày là người tử tế thì mày đã không gọi công an”.

Đáng chú ý khi lực lượng công an đề nghị đưa cậu sinh viên bị ngã đi khám vì “mạng người là quan trọng nhất”. Lập tức, nữ tài xế ngăn cản và cho rằng “Phải vào làm việc đã, tôi nhìn rồi, con người không quan trọng”. Đề nghị Công an kiểm tra giấy tờ của bạn sinh viên, phân xử xem ai đúng ai sai mới được đưa đi viện.

Clip ghi nhận vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Đổng Quốc Bình cho biết, sự việc đúng như nội dung clip đang lan truyền trên mạng.