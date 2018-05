Mưa to đến rất to ở nhiều vùng miền rạng sáng nay

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và dông trên diện rộng tính từ đêm 3/5 đến 1h sáng nay 4/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính từ đêm 3-5 đến 1h sáng 4-5, một số nơi đã có mưa to như Cò Nòi 36mm, Mộc Châu 47mm, Phù Yên 24mm, Phố Ràng 36mm, Bắc Hà 39mm, Hà Giang 34mm, Bắc Mê 60mm, Bắc Quang 50mm, Bảo Lạc 90mm,…

Trong ngày và đêm 4-5, phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi, đề phòng khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên mực 5000m, từ chiều 4/5 khu vực Nam Bộ và các tỉnh Nam Tây Nguyên có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to.

Diễn biến các khu vực ngày 4-5, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rải rác, gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng vùng ven biển phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ chiều có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió cấp 3-4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến ngoài khơi quần đảo Trường Sa, vùng Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió cấp 4.