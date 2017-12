Nỗi đau còn lại của gia đình thiếu nữ 18 tuổi bị sát hại

Những dòng status "quan tâm"

Ngày 1/12, công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lô Thị Thơm (trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về việc em Phạm Thị H (sinh 2000) bị mất tích hơn 3 ngày nay.

Theo trình báo, khoảng 12 giờ ngày 29/11, Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú huyện Con Cuông) đến nhà người yêu là H chơi. Sau đó, H nói với mẹ là đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) mua quần áo với Quý. Khi ra khỏi nhà, H quên mang theo ĐTDĐ.

Đối tượng Phạm Văn Quý. Đến 12 giờ đêm cùng ngày, gia đình không thấy con gái về nên sốt ruột đi tìm và liên lạc với Quý thì mới biết cậu ta đang bị thương khá nặng. Quý khi đó được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.



Tìm xuống bệnh viện, Quý nói với gia đình đã chở H về lúc 12 giờ đêm. Khi đến ngõ vào nhà thì H xuống xe, còn Quý tiếp tục vào xã Đôn Phục có việc. Sau đó, đối tượng cũng không biết tung tích của H.

Tiếp đó, Quý còn lên Facebook bày tỏ sự quan tâm, lo lắng và mong mọi người tìm thấy bạn gái thì gọi điện báo cho y.

Giết bạn gái rồi tự sát bất thành

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Cơ quan công an xác định Phạm Văn Quý liên quan đến việc mất tích của H nên đã tới bệnh viện điều tra. Biết không thể nào thoát tội, Quý đã khai nhận hành vi giết bạn gái, nguyên nhân là do H. đòi chia tay.

Theo đó, trưa 29/11, Quý đưa H. tới khu vực tham quan ở vườn quốc gia Pù Mát để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn vì nữ sinh đòi chia tay. Nổi giận, Quý sát hại H. bằng 12 nhát dao (trong đó có 1 nhát ở tim) rồi giấu xác nạn nhân vào bụi cây rồi trở về nhà. Sau đó, Quý tự cắt gân tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sáng 30/11, khi mẹ Hằng đi tìm con, Quý nói dối khuya 29/11 đã đưa về bạn gái tới đầu ngõ rồi quay đầu xe về. Quý bịa chuyện trên đường trở về nhà bị đám trai làng chặn đường tấn công nên bị thương phải nhập viện.

Theo người dân địa phương, Quý học hết lớp 9 rồi nghỉ học, gần đây đi học nghề và làm thêm ở một xưởng hàn xì. Gia đình Quý cũng là người hiền lành cả nên mỗi lần cậu xuống nhà và xin phép chở Hằng đi chơi đều được mẹ em đồng ý.

Nỗi đau của người ở lại

Anh Phạm Đình Minh (bố của nạn nhân) buồn bã cho biết, 3 ngày trước nhận được tin báo con gái mất tích khi đang làm việc ở Lào. Vội vã bắt xe về nhà để cùng tìm kiếm con gái nhưng chưa kịp về thì hay tin con gái duy nhất của mình bị sát hại.

“Trên đường đi xe về nhà, mọi người bàn tán xôn xao khiến tôi chỉ biết úp mặt xuống ghế mà khóc. Nó học cũng tốt, mấy năm liền đều được giấy khen. Hai tháng trước, nó còn bảo học hết lớp 12 con sẽ đi làm để phụ bố mẹ chứ không vào đại học. Vậy mà...”, anh Minh nói trong nấc nghẹn.

Anh Phạm Đình Minh tâm sự: “Biết chuyện, tôi cũng chỉ khuyên con gái yêu đương thì có chừng mực, cố gắng học hết rồi tính tiếp chứ không cấm đoán gì. Không ngờ lại có sự việc như hôm nay”.

Chiều 2/12, rất đông người dân địa phương, bạn bè tới tiễn đưa Phạm Thị H về nơi an nghỉ cuối cùng. Không ai có thể ngờ việc nữ sinh hiền lành, xinh đẹp lại bị bạn trai sát hại dã man đến vậy.