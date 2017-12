Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở TP.HCM, 3 mẹ con tử vong

Đến 8h sáng nay (4/12), lãnh đạo UBND quận 11, TP.HCM đã đến thăm hỏi và chỉ đạo các ngành chức năng, Cảnh sát PCCC, Công an quận 11 khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 vào sáng sớm cùng ngày làm 3 mẹ con tử vong. Căn nhà nói trên của vợ chồng ông Đinh Văn Mười (41 tuổi) sống cùng 2 con gái là Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi). Thời điểm phát hiện cháy, ông Mười cùng người em vợ tên Tý đã kịp thời thoát ra khỏi biển lửa từ ban công lầu 1. Tuy nhiên vợ và 2 con gái của chủ nhà bị mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC quận 11 (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cùng nhiều xe chuyên dụng đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Ông Mười cùng người thân nhiều lần lao vao biển lửa để cứu vợ con nhưng đã được ngăn chặn lại vì nguy hiểm đến tính mạng. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có kết cấu 1 trệt, 1 gác gỗ, diện tích khoảng 40m2 bị thiêu rụi hoàn toàn... Khi Cảnh sát chữa cháy tiếp cận bên trong thì phát hiện thi thể vợ và 2 con gái của ông Mười. Toàn bộ đồ đạc bên trong căn nhà 1 trệt, 1 gác gỗ bị cháy rụi ra tro. Nhiều người đã cố phá cửa sắt dưới tầng trệt để cứu các nạn nhân trong biển lửa nhưng bất thành. Cơ quan điều tra Công an quận 11 đang phối hợp với Phòng Pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đến 8h sáng nay (4/12), lãnh đạo UBND quận 11, TP.HCM đã đến thăm hỏi và chỉ đạo các ngành chức năng, Cảnh sát PCCC, Công an quận 11 khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 vào sáng sớm cùng ngày làm 3 mẹ con tử vong. Căn nhà nói trên của vợ chồng ông Đinh Văn Mười (41 tuổi) sống cùng 2 con gái là Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi). Thời điểm phát hiện cháy, ông Mười cùng người em vợ tên Tý đã kịp thời thoát ra khỏi biển lửa từ ban công lầu 1. Tuy nhiên vợ và 2 con gái của chủ nhà bị mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC quận 11 (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cùng nhiều xe chuyên dụng đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Ông Mười cùng người thân nhiều lần lao vao biển lửa để cứu vợ con nhưng đã được ngăn chặn lại vì nguy hiểm đến tính mạng. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có kết cấu 1 trệt, 1 gác gỗ, diện tích khoảng 40m2 bị thiêu rụi hoàn toàn... Khi Cảnh sát chữa cháy tiếp cận bên trong thì phát hiện thi thể vợ và 2 con gái của ông Mười. Toàn bộ đồ đạc bên trong căn nhà 1 trệt, 1 gác gỗ bị cháy rụi ra tro. Nhiều người đã cố phá cửa sắt dưới tầng trệt để cứu các nạn nhân trong biển lửa nhưng bất thành. Cơ quan điều tra Công an quận 11 đang phối hợp với Phòng Pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.