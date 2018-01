Nổ lớn ở Bắc Ninh: Điều tra việc “mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn”

Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi sự cố nổ kho phế liệu tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra, Bộ Tư lệnh Công binh đã thành lập đoàn công tác gồm các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh đến hiện trường kiểm tra và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh để xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ.



Đồng thời, sử dụng lực lượng công binh chuyên trách của Lữ đoàn 229, Tiểu đoàn Công binh Vật cản 93 và Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh khắc phục sự cố, tiếp tục thu gom số vật liệu nổ còn vương vãi trên hiện trường, không để lây lan nổ dẫn đến hậu quả tiếp theo.

Hiện trường vụ nổ lớn tại Bắc Ninh.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh chủng Công binh điều động lực lượng, phương tiện thu gom số vật liệu nổ còn vương vãi trên hiện trường, không để lây lan nổ dẫn đến hậu quả tiếp theo.

Bộ đã điều động 202 cán bộ chiến sỹ với 8 xe ô tô các loại, 2 bộ giàn đèn pha, 7 bộ máy dò mìn, 3 bộ máy dò bom, 27 bộ quần áo chống mảnh, 2 bộ bàn tay gắp điều khiển, trang bị khí tài công binh cầm tay đồng bộ cá nhân.

Theo Bộ Quốc Phòng, qua khảo sát, nắm tình hình các hộ dân xung quanh hiện trường được biết, trước khi xảy ra vụ nổ, tại sân chủ cơ sở phế liệu đã thu gom các loại đầu đạn xếp tạo thành khối và dùng muối rải lên để hủy với mục đích thu kim loại nhằm tái chế. Bước đầu đoàn công tác nhận định: Vụ nổ do lượng đạn tập trung số lớn các loại đạn 23mm, 14,5mm, 12,7mm (trong đó chủ yếu là đạn 12,7mm), có thể lẫn đạn phốt pho gây cháy, kích nổ toàn bộ khối đạn.

“Theo thông tin ban đầu, vụ nổ lớn tại Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn, Binh chủng Công binh. Hiện nay, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đang tích cực điều tra, xác minh để xử lý nghiêm vụ việc trên” – đại diện Bộ Quốc Phòng cho biết.

Trước đó, tối 3/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh ra qquyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Tiến, (SN 1964, trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại khoản 3, Điều 304, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tiến khai nhận từ khoảng tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà, rạng sáng ngày 3/1 thì phát nổ.

Chủ kho phế liệu này cũng khai nhận, mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12,7mm và 14,5mm từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh.

Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lời khai của Tiến còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.