Sau vụ nổ lớn tại Bắc Ninh: Làng Quan Độ đã yên bình?

Tối 3/1, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) ra qquyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Tiến, (SN 1964, trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại khoản 3, Điều 304, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tiến khai nhận từ khoảng tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà, rạng sáng ngày 3/1 thì phát nổ. Đến 16h chiều ngày 3/1, vụ nổ đã làm làm 2 nạn nhân tử vong và 9 người bị thương. Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lời khai của Tiến còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.