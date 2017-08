Nguyên nhân ban đầu vụ sập tường trường tiểu học Đồng Tâm

Liên quan đến vụ việc các công nhân thi công trường tiểu học Đồng Tâm (phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm sập một mảng tường tầng 3 xuống cửa nhà dân ở ngõ 128C Đại La, trưa 24/8, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân.



Theo lãnh đạo công an phường Đồng Tâm, trong quá trình thi công do bức tường của trường tiểu học Đồng Tâm bị yếu nên dẫn đến sập đổ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc công an phường Đồng Tâm đến hiện trường lập biên bản yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công. “Sáng nay (24/8), công an phường Đồng Tâm đã tham mưu cho UBND phường Đồng Tâm mời các đơn vị lên UBND phường làm cam kết, yêu cầu khắc phục hậu quả. Đồng thời có các phương án đảm bảo cho quá trình thi công không để xảy ra mất an toàn”, lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm thông tin.

Mời độc giả xem clip "Sập tường khiến 2 trẻ em chết thương tâm": (Nguồn: VTC1)

Như Kiến Thức đã đưa tin,khoảng 22h ngày 23/8, trong lúc các công nhân thi công trường tiểu học Đồng tâm đang phá dỡ tường thì bất ngờ mảng tường lớn từ tầng 3 tòa nhà đổ sập xuống cửa ngôi nhà số 35 ngõ 128C. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc bức tường sập đổ không gây thiệt hại gì về người.

Được biết, Trường tiểu học Đồng Tâm đang xây, sửa lại. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Hà Tây.

Thêm một vài hình ảnh sáng nay tại hiện trường vụ sập tường suýt đè nhà dân:

Hiện trường vụ tường sập sáng nay.