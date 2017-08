Hoảng tại hiện trường sập tường trường tiểu học Đồng Tâm

Khoảng 22h đêm 23/8, trong lúc công nhân đang thi công phá dỡ trường tiểu học Đồng Tâm (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì một bức tường lớn ở tầng 3 của trường bất ngờ đổ sập xuống đường (ngõ 128C Đại La). Ảnh: Infonet. Vị trí bức tường bị đổ xuống ngõ 128C Đại La. Toàn bộ mảng tường đổ sập đã chắn lối đi của người dân. Ảnh: Dân Việt. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, đại diện chủ đầu tư đã xác nhận vụ việc trên và cho biết sẽ có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn mới thi công phần còn lại. Ảnh: Ifinets. Cảnh ngổn ngang tại ngõ 128C Đại La sau khi mảng tường tầng 3 trường tiểu học Đồng Tâm đổ sập. Ảnh: Infonet. Khá nguy hiểm khi một mảng tường cũng đã rơi vào sát cửa nhà người dân sống gần khu công trường này. Ảnh: Dân Việt. Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng và bức xúc về việc thi công mất an toàn tại công trình này. Ảnh: Infonet. May mắn vào thời điểm xảy ra sự cố sập tường, có một số người dân đi lại trên đường nhưng không ai bị thương. Ảnh: Thời đại. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an phường Đồng Tâm đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và yêu cầu dừng thi công công trường để chờ điều tra nguyên nhân và giải quyết hậu quả. Ảnh: An ninh Thủ đô.

