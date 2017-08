Ngoạn mục cảnh sát miền Trung cứu hộ cứu nạn

Lực lượng cảnh sát diễu binh quốc kỳ tại hội thi nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ ở TP Quảng Ngãi sáng 23/8. Sáng 23/8, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thi nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần thứ 1, cụm thi số 5 với hàng trăm cảnh sát miền Trung tham gia. Xe thang chuyên dụng phục vụ phòng cháy, chữa cháy nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm dầu khí quốc gia được giới thiệu tại hội thi. Cảnh sát dùng đệm hơi diễn tập ứng cứu người gặp nạn trong ngôi nhà cao tầng bốc cháy. Bộ Công an thành lập 11 cụm thi cả nước, trong đó cụm thi số 5 có 13 đội với hơn 200 cảnh sát Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế tham gia. Hay dùng hệ thống dây thừng ròng rọc đưa người gặp nạn từ trên tòa nhà cao tầng xuống đất an toàn. Các chiến sĩ "trổ tài" phá ổ khóa cửa nhanh, gọn vào bên trong nhà ở, công trình cứu người. Theo nhiều cảnh sát, thời gian cứu hộ, cứu nạn được tính theo "Giây vàng, phút vàng, giờ vàng" với phương châm cứu người càng sớm càng tốt. Cảnh sát trong phần thi xách nước vượt chướng ngại vật dập lửa. Cảnh trong phần thi cứu hộ, cứu nạn có khói, khí độc.. Hay chui hàng rào sắt có địa hình phức tạp. Cảnh sát "phi thân" như bay qua chướng ngại vật cứu nạn. Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đây là những phần thi đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có thể lực tốt về sức bật, sức bền và nhanh nhẹn, thuần thục trong các động tác kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Thể hiện kỹ năng leo trèo, đu bám vượt tường cao tiếp cận hiện trường. Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cho hay trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi công tác cứu hộ, cứu nạn ngày càng nhiều và khó khăn. Khẩn cấp cõng nạn nhân đưa đi cấp cứu. "Qua hội thi này, chúng tôi hy vọng từng bước xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ, có đủ khả năng về thể lực, kỹ thuật , đủ mưu trí, dũng cảm để xử lý các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp xảy ra thực tế cuộc sống", vị thiếu tướng nói.

