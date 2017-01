Nghi án chồng cầm dao đâm vợ tử vong ở Hà Nội

Thông tin ban đầu, nghi án chồng cầm dao đâm vợ tử vong xảy ra vào khoảng 6h ngày 12/1, tại thôn Yên Mỹ (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội).



Thời điểm trên, người dân sinh sống tại thôn Yên Mỹ nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ nhà vợ chồng anh Vương Văn Hải (SN 1977, ở thôn Yên Mỹ) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1982). Khi c hạy sang đến nơi, hàng xóm bàng hoàng thấy chị H. đã nằm gục với nhiều vết dao trên cơ thể. Người dân nhanh chóng thông báo lên cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng và người dân tập trung rất đông tại hiện trường.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) xác nhận có vụ việc trên. Nguyên nhân xảy ra án mạng có thể thể do mâu thuẫn cuộc sống vợ chồng. Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Bình Yên thông tin: “Bước đầu xác định Hải dùng dao đâm chị H. tử vong. Đối tượng Hải đã ra công an đầu thú”.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Bình Yên, nạn nhân H. vừa đi xuất khẩu lao động nước ngoài về quê hương. Tuy nhiên, quá trình sinh sống giữa hai vợ chồng anh Hải và chị H. liên tục xảy ra cãi vã.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.