Lý lịch bất ngờ cô giáo phạt học sinh “súc miệng” nước giặt giẻ

(Kiến Thức) - Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng hóa ra là con gái của bà Tạ Thị Ng. – Phó Phòng GD&ĐT huyện An Dương. Cô Nguyễn Thị Minh Hương mới về trường An Đồng được 7 tháng.

Trao đổi với báo chí vụ việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, trưa 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo – Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho hay, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương mới tốt nghiệp trường sư phạm năm 2017. Tháng 8/2017 được Trường Tiểu học An Đồng ký hợp đồng làm giáo viên, chủ nhiệm lớp 3A5.

Đáng lưu ý, cô Minh Hương là con gái của bà Tạ Thị Ng., Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học kinh tế, cô Minh Hương học thêm văn bằng của trường sư phạm, ra trường là về Trường Tiểu học An Đồng dạy học, đến nay mới được 7 tháng.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với Kiến Thức về vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết sẽ áp dụng chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với nữ giáo viên này.

Trước đó, ông Phạm Khắc Thảo (trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã phản ánh: Cháu gái ông là Ph.Ph.A. là học sinh lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước giẻ lau bảng vì cháu nói chuyện trong lớp.

Về nhà, cháu sợ hãi, không dám kể với gia đình. Chiều 3/4, một bạn học của cháu Ph.A. mới kể chuyện này cho vợ ông Thảo biết, ngay lập tức gia đình đã tới gặp hiệu trưởng nhà trường để phản ánh vụ việc.

Tối 3/4, cô Minh Hương đã làm bản kiểm điểm thừa nhận đã bảo lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ cho Ph. A. "súc miệng".