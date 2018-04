Lời khai của tài xế xe bán tải gây tại nạn kinh hoàng ở TP.HCM

Ngày 21-4, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai người tử vong và năm người bị thương trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, TP.HCM), theo lời khai của tài xế xe bán tải Chu Nguyên Vinh (43 tuổi, ngụ quận 7) là do đã đạp nhầm chân ga.

Tài xế khai rằng do đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tối 20-4. Ảnh: H.TÂM đạp nhầm chân ga khiến xe bán tải vượt qua dải phân cách, tông trúng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Theo đó, qua làm việc với ông Vinh tại bệnh viện, người này cho rằng phát hiện đèn đỏ nên tấp vào lề và đạp thắng nhưngkhiến xe bán tải vượt qua dải phân cách, tông trúng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ.

“Hiện chúng tôi đang làm việc và tiến hành các kiểm tra để xác định người này có dùng chất kích thích hay không” - đại diện Công an quận 1 nói.

Một lãnh đạo UBND quận 1 cho biết sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra đã nắm được tình hình và chuẩn bị đi thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Vị này cho biết mình nhận được báo cáo từ công an rằng hình ảnh từ camera an ninh thì chiếc xe do mất lái đã vượt qua dải phân cách, tông vào nhiều xe máy và vượt qua giao lộ lúc này đang đèn đỏ.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết vụ tai nạn khiến hai người đàn ông tử vong; năm người bao gồm một trẻ em bị thương đang được cấp cứu. Ban đầu những nạn nhân bị thương có chuyển biến tốt.

Trước đó, như tin đã đưa, tài xế Vinh điều khiển ô tô bán tải, khi đến gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe lao lên dải phân cách, lộn vòng rồi tông trúng nhiều xe máy khiến bảy người thương vong.