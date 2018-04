Loạt hình ám ảnh về tù nhân trong trại tử thần phát xít

Theo ước tính, khoảng 1,5 triệu người (chủ yếu là người Do Thái) bị phát xít Đức giết hại tại trại tử thần Auschwitz. Czeslawa Kwoka là một trong số những tù nhân nhỏ tuổi bị phát xít Đức đưa đến trại tập trung Auschwitz khi mới 14 tuổi. Tại đây, Kwoka bị lính canh đánh đập trước khi bị tiêm thuốc độc. Hàng triệu người Do Thái được đưa đến trại tập trung Auschwitz. Nhiều người bị phát xít Đức giết hại sau khi đến Auschwitz chỉ được vài ngày. Các tù nhân đều được chụp ảnh nhận dạng, đánh số khi được chuyển đến trại tập trung Auschwitz. Salomon Honig, 53 tuổi, bị Đức quốc xã đưa đến trại tập trung Auschwitz ngày 5/3/1942. 13 ngày sau khi đến Auschwitz, người đàn ông Do Thái Salomon Honig bị giết hại. Janina Nowak là một trong những nữ tù nhân đầu tiên trốn thoát thành công khỏi trại tử thần Auschwitz vào mùa hè năm 1942. Nowak và 200 phụ nữ Ba Lan khác đã tìm cách đào thoát khỏi trại tử thần của Đức khi làm việc gần sông Sola. Tuy nhiên, đến tháng 3/1943, cô bị Đức quốc xã bắt một lần nữa và được đưa tới trại tập trung Ravensbruck. Cô ở đó cho đến khi trại được giải phóng vào cuối tháng 4/1945. Deliana Rademakers, 19 tuổi, cũng từng bị lính Đức bắt và đưa đến trại tập trung Auschwitz. Ba tuần sau khi đến trại, Deliana Rademakers bỏ mạng tại "chốn địa ngục trần gian" trên. Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

