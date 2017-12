Lộ nguyên nhân chồng giết vợ con rồi tự sát ở Thanh Hóa

chồng giết vợ và hai con xảy ra tại thôn 8, xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). (Xem thêm >> Thanh Hóa: Nghi án chồng chém chết vợ con rồi gọi điện thú tội) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu về án mạng kinh hoàngxảy ra tại thôn 8, xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). (



Theo đó, vào khoảng 22h tối ngày 28/12, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị Thêu (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006) và N.H.A (SN 2012) khiến cả 3 mẹ con tử vong.

Sau khi chém chết vợ và con, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29/12/2017, vụ việc trên được người thân và hàng xóm phát hiện và đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án, cơ quan Công an huyện Nga Sơn đã lập tức cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Nga Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.