Thanh Hóa: Nghi án chồng chém chết vợ con rồi gọi điện thú tội

(Kiến Thức) - Sau khi chém chết vợ và hai con, người chồng lạnh lùng gọi điện tới một cán bộ thông báo vụ việc và đề nghị công an tới bắt mình.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với công an huyện Nga Sơn và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ và hai con tại xã Nga An vào tối ngày 28/12.



Vào tối ngày 28/12, tại xóm 8, xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ thảm án thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong. Bước đầu, người bị tình nghi gây ra thảm án trên được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, trú tại xóm 8, xã Nga An). Hùng chính là chồng và là cha của 3 nạn nhân.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Nga Sơn Biz.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An xác nhận thông tin vụ việc trên và cho biết, vụ án mạng chồng giết vợ con xảy ra đêm 28/12. Đến sáng ngày 29/12, người chồng tên Nguyễn Văn Hùng có gọi điện cho một cán bộ bí thư chi bộ xã thông báo về việc mình đã dùng dao chém vợ là chị Phạm Thị Th. cùng hai con gái nhỏ tuổi tử vong và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xã nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn thu thập chứng cứ, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.

Trao đổi nhanh với PV Kiến Thức trưa 29/12, Chủ tịch UBND xã Nga An – Phạm Văn Tuấn vừa cho biết, ngay sau khi gây ra vụ thảm án, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã tự chặt tay mình và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Còn vợ của Hùng và chị Phạm Thị Thêu và 2 con gái được xác định đã tử vong do vật sắc gây nên.