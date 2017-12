Kinh hoàng chứng kiến người phụ nữ lao đầu vào tàu hỏa

Đến hơn 8h sáng nay (29/12), các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ TNGT đường sắt người phụ nữ lao đầu vào tàu hỏa. Theo một số nhân chứng cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, có một phụ nữ đi xe máy mang biển số tỉnh Tiền Giang dừng lại gần nút giao giữa đường sắt với đường Kha Vạn Cân, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. "Lúc này, đoàn tàu đang từ hướng ga Sóng Thần lao tới, còi hú vang, gác chắn đóng lại thì bất ngờ người phụ nữ bỏ lại xe máy, lao vào đoàn tàu...", một người dân chứng kiến kể lại. Vụ việc xảy ra ngay gần khu chợ đông đúc khiến người dân một phen hãi hùng. Theo báo cáo nhanh của Trưởng tàu, vào thời gian trên, khi đoàn tàu SNT9 (từ Nha Trang về ga Sài Gòn) đến gần gác chắn Hiệp Bình Chánh (km1716+100) thì đột nhiên có người phụ nữ bước vào giữa đường sắt... Dù lái tàu đã lập tức hãm (thắng) khẩn cấp để dừng nhưng vẫn không thể tránh được tai nạn và nạn nhân tử vong tại chỗ. Người thân của nạn nhân đau đớn tại hiện trường người phụ nữ lao đầu vào tàu. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra ngay giờ cao điểm trên trục đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình khiến giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng. Hàng người xe bị kẹt cứng trên đường Hiệp Bình để qua điểm giao đường sắt. Lực lượng Công an, bảo vệ dân phố được điều động đến để phân luồng, giải tỏa giao thông. Cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên đường Hiệp Bình vào sáng nay 29/12 do sự cố vụ tai nạn đường sắt.

