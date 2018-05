Lộ bí mật đội người mẫu đường dây mại dâm nam của Adam Hòa

Trai bao đắt giá nhất của Adam Hòa là người mẫu



Gặp chúng tôi sau khi được Công an TP.Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 gương mặt xuất sắc của tuổi trẻ Công an Thủ đô dịp 26/3 vừa qua, thượng úy Nguyễn Danh Đạt (cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự - PC45, Công an TP.Hà Nội) không giấu được niềm tự hào. Anh nói rằng, đó là vinh dự lớn của bản thân và là động lực để anh tiếp tục nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng úy Đạt , anh gắn bó với nghề cảnh sát đã 11 năm, tham gia điều tra, khám phá hàng chục vụ án lớn nhỏ. Riêng năm 2017, thượng úy 31 tuổi của Phòng “số 7” (địa chỉ Phòng PC45 Hà Nội) đã tham gia triệt phá 10 ổ nhóm tệ nạn xã hội…

Đặc biệt, tháng 11/2017, thượng úy Nguyễn Danh Đạt cùng các đồng đội đã triệt phá đường dây mại dâm nam do Lê Hồng Hòa (còn gọi là Adam Hòa, SN 1985, trú tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) điều hành.

“Tôi và đồng đội mất nhiều tháng trinh sát, theo dõi để nắm bắt quy luật, thủ đoạn hoạt động đường dây mại dâm nam do Hòa điều hành. Tuy nhiên, quá trình theo dõi chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi đường dây Hòa tổ chức tinh vi, kín kẽ”, thượng úy Đạt nói.

Thượng úy Nguyễn Danh Đạt lấy lời khai nghi phạm. “Tú ông” Adam Hòa.

Theo thượng úy Nguyễn Danh Đạt, Hòa mở một cơ sở massage ở ngõ Giếng (Đống Đa, Hà Nội) với tên Adam Hòa. Hòa có một website quảng cáo các dịch vụ massage nhưng chỉ thực chất đây là cơ sở massage trá hình phục vụ hoạt động mại dâm đồng tính nam.



Khi khách nam tới quán, Hòa sẵn sàng để các nam nhân viên đẹp trai phục vụ “từ a đến z” ngay tại quán hoặc ở nơi khác nếu khách có yêu cầu.

“Trong quán của Hòa thường có từ 8-13 nhân viên nam. Bên trong có các phòng đôi, có phòng tắm để khách và nhân viên của Hòa quan hệ đồng tính. Bình quân mỗi ngày có khoảng 3-10 lượt khách nam đến trực tiếp quán Adam Hòa mua dâm.



Mỗi khách mua dâm nhân viên của Hòa khách phải trả cho Hòa từ 500.000 đến 700.000 đồng, thậm chí có thể hơn tùy vào độ “hot” của trai bán dâm.

Số tiền bán dâm, Hòa chia cho trai bán dâm 60%, còn giữ lại 40%”. Qua theo dõi, chúng tôi phát hiện, có trai bán dâm mỗi ngày “đi khách” 2-3 lần”, thượng úy Đạt nói.

Với khách mua dâm là nữ, thượng úy Đạt cho biết, Hòa có nguyên tắc không phục vụ khách nữ ở quán. Mọi giao dịch với khách được “tú ông” 33 tuổi thực hiện qua mạng xã hội hoặc gọi điện.

“Những phụ nữ tìm tới Hòa mua dâm thường những người có tiền nhưng thiếu thốn tình cảm. Mỗi lần mua dâm, các “quý bà” phải trả cho Hòa 2-3 triệu đồng. Các “quý bà” sẽ được Hòa chuyển ảnh chụp các “mỹ nam” để lựa chọn.

Để thu hút các “quý bà”, ảnh các nhân viên của Hòa thường được xử lý kỹ thuật số cho đẹp hơn trước khi gửi đi.

Sau khi chọn được trai bán dâm, các “quý bà” sẽ chuyển khoản ngân hàng trước cho Hòa số tiền mua dâm”, thượng úy Đạt cho biết.

Thượng úy Đạt tiết lộ thêm, trong số các nhân viên của Hòa, Tuấn Nguyên (đã đổi tên) là trai bao “hot” nhất, anh ta có chiều cao hơn 1,8 mét và có thân hình cường tráng. Vì vậy, để được vui vẻ với Nguyên, các “quý bà” thường phải trả số tiền từ 5-6 triệu đồng mỗi cuộc vui.

“Anh ta chưa tham gia các cuộc thi người mẫu trên truyền hình nhưng thường xuyên tham gia các show diễn thời trang, chụp hình quảng cáo quần áo.

Mỗi lần “đi khách”, anh ta chỉ phục vụ ở các địa điểm hạng sang như khách sạn, không phục vụ ở nhà nghỉ”, thượng úy Đạt nói về nam người mẫu tham gia đường dây “trai bao” của Adam Hòa.

Trong quán massage của Hòa luôn có cả chục nam thanh niên sẵn sàng bán dâm cho cả khách nam và nữ.

Bị bắt quả tang nói dối yêu nhau

Thượng úy Nguyễn Danh Đạt cho biết, sau khi “dựng” được toàn bộ hoạt động đường dây Adam Hòa, cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh cảnh sát Hình sự (C45) quyết định phá án.

Khoảng 12h45, ngày 28/11/2017, Phòng PC45 và Phòng 4, C45 kiểm tra khách sạn "Su…" ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 nhân viên của Hòa đang bán dâm cho 2 quý bà tại phòng 201 và 203.

“Ban đầu khi bị bắt hai phụ nữ mua dâm và trai bán dâm nói dối là người yêu của nhà vào khách san vui vẻ. Nhưng khi chúng tôi đưa ra các chứng cứ đã thu thập các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán dâm”, thượng úy Đạt kể.

Cùng lúc này, một tổ công tác ập vào kiểm tra cơ sở massage Adam Hòa ở phố Ngõ Giếng do Lê Hồng Hòa làm chủ, qua đó phát hiện tại Phòng Vip 3 có 1 đôi khách nam không mặc quần áo đang nằm trên giường quan hệ đồng tính.

“Tú ông” Lê Quang Hòa sau đó đã khai nhận, ngày 27/11/2017, chị Phương (đã đổi tên, SN 1976, ở Tuyên Quang) gọi điện cho Hòa đặt vấn đề mua dâm. Hòa đồng ý và ra giá 2 triệu đồng/1 người/1 lượt.

Chị Phương đồng ý và bảo Hòa cho 2 nhân viên nam để mua dâm vào ngày hôm sau 28/11/2017 rồi xin số tài khoản của Hòa để chuyển tiền cho Hòa.

Sau khi nhận 4 triệu tiền mua dâm chị Phương chuyển khoản, trưa ngày 28/11/2017, Hòa đưa 2 nam nhân viên bán dâm tên Đăng (đã đổi tên, SN 1983) và Phú (đã đổi tên, SN 1994) đến quán cà phê ở đường Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội) để gặp chị Phương và một quý bà nữa tên Hà (đã đổi tên, SN 1980, ở Hưng Yên).

Tại đây, chị Phương và chị Hà đã trả thêm cho Hòa 2 triệu đồng tiền công môi giới. Sau đó Hòa điều Đăng và Phú đi phục vụ hai quý bà thì bị cảnh sát kiểm tra phát hiện.