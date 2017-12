Vụ hot boy bán dâm cho “quý bà”: “Tú ông” thu lợi nhuận khủng

Ngày 30.11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Lê Hồng Hòa (SN 1985, trú quán tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Hòa là chủ cơ sở massage Adam Hòa tại địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Tuy nhiên, lợi dụng hoạt động massage, Hòa tổ chức hoạt động mại dâm kích dục và môi giới mại dâm.

Lê Hồng Hòa tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 28.11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), Công an quận Đống Đa và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã triệt phá đường dây mại dâm nam do Hòa điều hành.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Lê Hồng Hòa khai nhận, tháng 3.2014, Hòa bắt đầu kinh doanh dịch vụ tẩm quất, massage nam tại ngõ Giếng (Hà Nội). Cơ sở của Hòa đã được cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, Hòa nhận thấy nhu cầu mại dâm đồng tính nam phát triển nên đã tuyển nhiều nhân viên là thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình cao to, đẹp trai nhưng ham chơi bời, muốn kiếm tiền tiêu sài.

"Chủ cơ sở massage thỏa thuận với họ ăn ở tại quán để massage tẩm quất và bán dâm cho khách nam có nhu cầu. Nhiều nhân viên làm việc ở quán của Hòa là người đồng tính”, một điều tra viên Phòng PC45 cho biết.

Theo lời khai của Hòa, khách tới quán của Hòa nếu có nhu cầu kích dục, hoặc “quan hệ” với các nhân viên nam thì phải trả số tiền từ 500-700 nghìn đồng. Số tiền trên, Hòa hưởng 40%, phần còn lại chia cho trai bán dâm.

Để tăng thêm thu nhập, Hòa còn kết nối với những phụ nữ luống tuổi hoặc đang hồi xuân có ham muốn tình dục để môi giới bán dâm. Để được các nhân viên đẹp trai của Hòa phục vụ, các “quý bà” phải trả 2 triệu đồng/lượt mua dâm. Hòa hưởng 40% số tiền mua dâm, 60% còn lại chia cho trai bán dâm.

Chủ cơ sở massage Adam Hòa thừa nhận, trung bình mỗi ngày có khoảng 5-10 khách đến cơ sở của đối tượng này làm chủ để mua bán dâm. Từ khi hoạt động môi giới mại dâm đến khi bị bắt, Hòa thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 28.11, cảnh sát kiểm tra khách sạn ở quận Thanh Xuân, qua đó phát hiện 2 nam thanh niên ngoài 20 tuổi đang bán dâm cho hai phụ nữ gần 40 tuổi. Các đối tượng thừa nhận, mua bán dâm do sự môi giới của Hòa.

Kiểm tra cơ sở massage của Hòa, cơ quan điều tra phát hiện 2 nhân viên nam đang kích dục đồng tính. Tại đây có 13 nam tiếp viên có ngoại hình đẹp trai đang ngồi chờ khách.