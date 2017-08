Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người

Trước những thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm mua bán người, lực lượng công an đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch, khám phá thành công nhiều chuyên án MBN, góp phần đảm bảo ANTT.



Giả vờ yêu rồi mang người tình đi bán



Cho đến bây giờ, Bùi Văn Lịch (SN 1986, trú tại thôn Phú Đa, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vẫn không hiểu được tại sao lại bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ về tội mua bán người nhanh đến như vậy. Bị Công an tỉnh Cao Bằng ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội MBN, Bùi Văn Lịch đã trốn qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc và ẩn náu tại khu vực thị trấn Bằng Tường, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây để làm thợ xây dựng tự do. Sau khi Bùi Văn Lịch có Quyết định truy nã, Công an Việt Nam đã gửi công hàm đề nghị Công an thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) phối hợp truy bắt đối tượng này. Ngày 10-7, Bùi Văn Lịch đã bị Công an thành phố Sùng Tả bắt và bàn giao cho Công an Việt Nam.

Lực lượng chức năng Việt Nam - Trung Quốc bàn giao nạn nhân bị mua bán qua biên giới.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Lịch khai đã có gia đình, nhưng vốn quen thói trăng hoa, đã thường xuyên lên mạng Internet để tìm các cô gái trẻ rồi tán tỉnh họ. Thấy “cá đã cắn câu”, Bùi Văn Lịch dùng vẻ bề ngoài đẹp trai với phong cách “ga lăng” dụ dỗ các cô gái đi chơi, chiếm đoạt thân xác của họ rồi bán sang Trung Quốc cho các ổ mại dâm bên kia biên giới. Chỉ trong vòng 2 năm gần đây, Bùi Văn Lịch đã dụ dỗ, gạ gẫm, lừa tình để bán 7 cô gái ở các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với giá từ 4.000 - 7.000 Nhân dân tệ cho các đối tượng MBN xuyên quốc gia.

Cùng thủ đoạn nêu trên, Lê Văn Việt (SN 1996, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) sa lưới pháp luật sau khi bán 2 cô gái trẻ sang Trung Quốc cho các đối tượng MBN. Theo tài liệu của cơ quan Công an, Việt và Lê Văn Luận (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) là đôi bạn thân. Do ham chơi bời lêu lổng và muốn có tiền tiêu nhưng lại lười lao động, Việt đã rủ Luận lên mạng xã hội (Facebook) tìm hiểu, làm quen với 2 cô gái là Lan và Liên, ở TP Hải Phòng.

Sau một thời gian ngắn tán tỉnh, Việt và Luận đã “cưa đổ” 2 cô gái mới lớn và rủ họ lên biên giới Lạng Sơn mua đồ Trung Quốc. Tin 2 người đàn ông vừa quen qua không gian ảo, chị Lan và Liên trốn nhà theo Việt và Luận lên biên giới rồi bị chúng cưỡng bức, bán sang Trung Quốc cho bọn “buôn người” để bán dâm tại các nhà chứa và phải làm vợ lẽ của những gã đàn ông mắc bệnh “khổ dâm”.

Trong “phi vụ” này, Việt và Luận được các đối tượng MBN trả 100 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngay sau khi gây ra vụ án trên, Luận bị CATP Hải Phòng bắt giữ vì liên quan đến một vụ MBN khác và khai ra đồng bọn là Việt. Cũng chỉ ít ngày sau khi Luận bị bắt, Việt đã sa lưới pháp luật và khai ra những thông tin quan trọng để lực lượng Công an Việt Nam có cơ sở phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thành công chị Lan và Liên, đưa về nước an toàn.

Ngô Quốc Viện và Vũ Mạnh Việt, đều ở tỉnh Hải Dương, là các đối tượng đã lừa bán nhiều cô gái trẻ, nhẹ dạ, cả tin cho các đối tượng MBN ở Trung Quốc. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Viện và Việt, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Hải Dương lập chuyên án truy xét, khám phá đường dây MBN xuyên quốc gia, trong đó có sự góp mặt của 2 đối tượng trên.

Khi bị bắt, các đối tượng khai đã lấy tên giả, lên mạng Internet làm quen với các cô gái trẻ có nhiều thời gian nhàn rỗi, thường “lướt web” tìm nguồn vui để làm quen, rồi gạ tình sau đó lừa bán cho bọn “buôn người” ở Trung Quốc qua đường tiểu ngạch ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh…

Chủ động phòng ngừa

“Trong nhiều năm trở lại đây, thực hiện Chương trình 130/CP của Chính phủ về “Phòng chống tội phạm MBN”, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động phối hợp với các ban, ngành của thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương để tổ chức tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm”, Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội thông tin và cho biết với vai trò chủ công phòng chống tội phạm hình sự các loại, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xây dựng và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kế hoạch về phòng chống MBN.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định 7 tuyến trọng điểm tội phạm lợi dụng hoạt động MBN gồm 4 tuyến giao thông đường bộ từ Hà Nội đi các tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai và Cao Bằng; 2 tuyến đường sắt là Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Lào Cai và tuyến hàng không là Sân bay Quốc tế Nội Bài đi các nước, lập kế hoạch đấu tranh phòng ngừa.

Mặt khác, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung các biện pháp phòng ngừa hoạt động của tội phạm MBN tại 15 địa bàn trọng điểm phức tạp mà tội phạm lợi dụng để hoạt động MBN như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Sóc Sơn, Đông Anh, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Trì và Sơn Tây.

Từ đầu năm 2017 đến nay, CATP Hà Nội đã điều tra khám phá 2 vụ với 2 đối tượng phạm tội mua bán người và vận động đầu thú 1 đối tượng có Quyết định truy nã về tội mua bán người.

Cũng theo chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, tội phạm MBN thường dùng các thủ đoạn lừa gạt phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ, thiếu hiểu biết về pháp luật và cần việc làm… dưới các hình thức gạ tình, môi giới kết hôn với người nước ngoài, nhận làm con nuôi, giới thiệu việc làm, tham quan du lịch rồi đưa qua biên giới bán cho bọn “buôn người”. Do vậy, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân là rất cần thiết và được Phòng CSHS phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng thực hiện thường xuyên.

Cùng với việc tổ chức tiếp nhận, xác minh kịp thời các tin báo tố giác và các thông tin liên quan đến hành vi MBN nhằm phát hiện tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các tổ chức, băng nhóm tội phạm “buôn người”, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP đã phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội MBN, tích cực tìm kiếm, giải cứu nạn nhân. Mở rộng các vụ án MBN, giải quyết triệt để không để phát sinh phức tạp.