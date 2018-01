Kỳ lạ: Không nhận tội tham ô, Trịnh Xuân Thanh khắc phục hậu quả làm gì?

Liên quan đến tội "tham ô tài sản" trong đại án kinh tế xảy ra tại PVN và PVC, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ, Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng Vũ Đức Thuận lập khống hồ sơ, rút số tiền hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung 1,5 tỷ đồng.



Đáng chú ý, trong cáo trạng trên, trong số những bị can phạm tội tham ô tài sản, Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC bị đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Lý do, trong quá trình điều tra, bị can khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi phạm tội, bị can đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Tại phiên tòa xét xử về tội tham ô tài sản vụ đại án kinh tế xảy ra tại PVN và PVC, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục phủ nhận lời khai của nhân chứng cũng như lời khai của lái xe Toàn về việc mình đã nhận 4 tỷ đồng để tiêu tết.

Trước đó, trong 7 lần rút tiền của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, cáo trạng đã đề cập đến lần rút tiền thứ 6: “Ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện thoại yêu cầu Lương Văn Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012. Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 6,5 tỷ vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa, rồi đơn vị này chuyển lại vào tài khoản Hòa 5,5 tỷ đồng. Sau đó, Hà giữa lại 540 triệu đồng bù vào quỹ, đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Nguyễn Anh Minh sử dụng, còn 4 tỷ đồng đưa cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh".

Tại phiên tòa xét xử, Trịnh Xuân Thanh đã phủ nhận việc bị cáo Nguyễn Anh Minh - nguyên phó tổng giám đốc PVC đưa mình tiền để tiêu xài dịp tết. Đồng thời, phủ nhận việc tài xế Toàn nhận tiền từ một nhân chứng là lái xe của ông Minh.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói rằng: “Có một hai lần, anh Minh hỏi bị cáo có cần tiền đi chúc tết hay không. Bao giờ bị cáo cũng nói: Mày còn trẻ, mới lên. Tao không cho mày tiền thì thôi, mày đưa tiền gì cho anh”.

Đối chất lại tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Minh xác nhận việc bị cáo thực hiện chủ trương của chủ tịch HĐQT về việc chuyển tiền về PVC để lo tết. Bị cáo Minh cũng xác nhận việc bị cáo Trịnh Xuân Thanh yêu cầu Minh lo cho mình 5 tỷ để chúc tết.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng liên tục phủ nhận việc đã nhận tiền cấp dưới thông qua tài xế riêng, bởi không có căn cứ nào rõ ràng chứng minh cho việc đó.

Nhân chứng Nguyễn Văn Kế khai rằng, có đưa bị cáo Lương Văn Hòa đi rút tiền, tiền được để trong hai túi. Bị cáo Minh nói để lại cho Minh 1 tỷ đồng, còn lại chuyển cho lái xe của bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Theo lời khai của tài xế Toàn: “Chiều 13/1/2012 anh K lái xe của ông Minh gọi tôi xuống. Khi xuống tôi thấy xe anh K đậu cạnh xe tôi. Sau đó anh K nhờ chuyển túi quà này cho anh Thanh. Anh K không nói với tôi túi đồ này đựng gì. Khi anh Thanh xuống, tôi bảo có quà, khoảng 5h chiều tôi đưa anh Thanh về nhà và anh Thanh xách túi quà về nhà, trên xe không còn túi quà đó nữa. Anh Toàn nói không biết túi đồ đựng gì".

Tuy phủ nhận tham ô tài sản 4 tỷ đồng nhưng gia đình bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã nộp để khắc phục hậu quả. Giải thích về điều này, Trịnh Xuân Thanh cho biết: "Khi làm việc với luật sư, bố mẹ thấy tôi có sai phạm và trách nhiệm ở PVC, việc làm sai này tôi không được biết. Tôi quý Minh như em ruột, với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi đề nghị cơ quan điều tra cho tôi khắc phục, để chờ cơ quan điều tra tìm ra ai là người làm sai".