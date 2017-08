Kiên Giang: Tử hình 2 kẻ giết người trên tàu vứt xác xuống biển

Cụ thể, ngày 30/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Văn Tình (24 tuổi), ngụ ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 5 năm tù về tội cướp tài sản; Phạm Tuất Linh - kẻ giết người cướp tài sản (26 tuổi), ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) lĩnh án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản.

(Ảnh minh hoạ)

Tổng hình phạt mà hai bị cáo phải nhận là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 14/10/2016, tàu cá BT 93574 do anh Nguyễn Văn Tứ (44 tuổi), ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri (Bến Tre) làm chủ kiêm tài công cùng các ngư phủ Tình, Linh, Trang Phước Hậu (47 tuổi, ngụ xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá), Nguyễn Thành Nhịn (14 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp) đến vùng biển tiếp giáp Malaysia mua dầu để tiếp nhiên liệu đánh bắt thủy sản. Sau khi mua dầu xong, tàu cá neo đậu lại. Thấy Tình câu được mực, anh Tứ tổ chức nhậu.

Do có mâu thuẫn từ trước, trong lúc nhậu, Hậu, Tình và Linh đánh nhau nhưng được anh Tứ can ngăn. Bực tức với anh Tứ, anh Hậu, Linh và Tình bàn nhau giết hai người. Thấy vậy, Nhịn can ngăn nhưng bị Tình khống chế, nếu không hợp sức sẽ giết chết , lo sợ nên Nhịn nghe theo.

Sau khi chuẩn bị hung khí xong, Tình và Linh vào buồng lái dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Tứ và vứt xác xuống biển. Linh, Tình tiếp tục tiếp tục ra phía sau nơi anh Hậu nằm ngủ rồi dùng dao đâm anh Hậu ngã xuống biển. Cả hai còn lần lượt nhảy xuống biển để giết chết anh Hậu.

Tình lái tàu về xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, bán 1.000 lít dầu được 7 triệu đồng để mua vé về đất liền. Thời điểm tàu từ Thổ Châu vào đất liền không hoạt động nên Tình tiếp tục chạy về quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải. Tại đây, hai tên tiếp tục bán thêm 1.300 lít dầu được 10. 400.000 đồng và bán luôn bình ắc quy, dinamo phát điện.

Thực hiện xong, Tình và Linh lên kế hoạch hủy tàu nhằm hủy chứng cứ để trốn tội. Tình lái tàu vào hòn và quay mũi tàu ra khơi, gài số, lên ga lớn rồi đập bể con sò nước để nước tràn vào chìm dần.

Sau đó, cả ba nhảy xuống biển lên xã đảo Nam Du thuê nhà nghỉ để hôm sau mua vé về thành phố Rạch Giá.

Tuy nhiên, tàu lại tự chạy vào ghềnh đá ngay gần với xã Nam Du. Ngành chức năng tiếp cận và nhận định đây là dấu hiệu bất thường. Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đóng quân trên địa bàn cùng Công an xã Nam Du nhanh chóng khoanh vùng đối tượng.

Cả ba bị bắt vào ngày 17/10/2016 khi chuẩn bị lên tàu về Rạch Giá.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình. Ngoài án phạt, cả hai phải bồi thường cho hai gia đình nạn nhân tiền bán dầu trên tàu, chiếc tàu và cấp dưỡng cho hai con của anh Tứ và mẹ của anh Hậu.

Riêng Nguyễn Thành Nhịn, thời điểm phạm tội mới 13 tuổi 4 tháng 5 ngày. Mặc khác, Nhịn bị Nguyễn Văn Tình ép trong hoàn cảnh trên tàu đang neo đậu ngoài biển khơi.

Do vậy, xét hành vi của Nguyễn Thành Nhịn không cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị không truy tố.