Khởi tố, bắt tạm giam Phó TGĐ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can và khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng (44 tuổi) – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Vũ Mạnh Tùng.

Việc áp dụng các biện pháp tố tụng với ông Vũ Mạnh Tùng nằm trong khuôn khổ điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.