Vì sao ba xe chở cây "quái thú" chưa thể rời TT-Huế?

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau khi di chuyển chừng 2km theo hướng Nam - Bắc, xe đầu kéo chở cây “quái thú” trên thùng rơ moóc BKS 29R-501.29 đã phải dừng lại trong một cây xăng ven đường tránh Huế, tại vị trí Km27, thuộc phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

Tương tự, một xe đầu kéo mang thùng rơ moóc BKS 29R-500.02 chở theo một cây cổ thụ “khủng” khác của chủ cây Kiều Văn Chương cũng phải vào “náu” tạm tại bãi đỗ thuộc quán cơm đường dài ven Quốc lộ 1 có tên Thanh Tâm 29 (phường Thủy Phương, Hương Thủy).



Xe hạng nặng còn lại mang BKS 29C-429.36 sau khi hoàn tất cẩu chuyển cây “khủng” lên thùng rơ moóc vẫn “yên vị” tại bãi đất thuộc phường Phú Bài (Hương Thủy) - nơi mà trước đây, cả 3 cây “quái thú” từng bị Chi cục Kiểm lâm TT-Huế tạm giữ trong nhiều ngày, sau đó mới được giao trả cho chủ cây Kiều Văn Chương qua 2 đợt (hôm 10 và 12/4) vừa qua.

Trước đó, khi 2 cây cổ thụ “khủng” vừa chuyển đi trên 2 xe tải hạng nặng kể trên và bị lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đến kiểm tra, tài xế xe đầu kéo chở cây “khủng” đã trưng ra giấy phép lưu hành quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT cấp, và do Vụ trưởng vụ An toàn giao thông Vũ Ngọc Lăng ký. Tuy vậy, trên thực tế, giấy phép này lại ghi rõ là áp dụng cho phương tiện chuyên chở thiết bị xe máy thi công chứ không phải chở cây cổ thụ.

Mặt khác, trong giấy phép lưu hành lại ghi tuyến “vận chuyển đi” là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - “nơi đến” là Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu (Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), chứ không đề cập đến hàng hóa (cây cổ thụ) tại các “điểm đi” như TT-Huế hay Đắk Lắk. Từ thực tế giấy phép vận chuyển không hợp lệ nêu trên, đây có thể là lý do khiến cả 3 xe tải hạng nặng kéo thùng rơ mooc chở cây “quái thú” chưa thể rời ra khỏi địa bàn thị xã Hương Thủy, chứ chưa nói là ra khỏi phạm vi tỉnh TT-Huế.

Trao đổi với PV vào chiều 14/4, một đội trưởng CSGT thuộc PC67 Công an TT-Huế, cho hay: Dù đã hạ tải, khi rời đi phải có giấy phép hợp lệ do các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ GTVT cấp. Sau khi chủ xe, tài xế bổ sung được hồ sơ, giấy phép vận chuyển hợp lệ và đầy đủ theo yêu cầu, cả 3 xe tải hạng nặng kể trên sẽ được phép lưu hành.