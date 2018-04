Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP HCM và Công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng cùng Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động... vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi) ở TP HCM cầm đầu.



Qua khám xét khẩn cấp tại nhà của Hùng ở số 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và 9 tụ điểm khác, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch 1.176 tỷ đồng...

Từ đầu năm 2017, khi các trinh sát của Cục C50 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tập trung đấu tranh làm rõ đường dây đánh bạc 900 tỷ đồng của Trần Thế Hùng Hùng (39 tuổi ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc khác có quy mô lớn hơn đang hoạt động trên mạng.

Tiến hành xác minh, xác định đường dây này được điều hành bởi một hệ thống máy tính ở khu vực TP HCM và kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài.

Lần theo dấu vết đường dây đánh bạc này, ngày 29-1-2018, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo.

Các đối tượng Hùng, Liêm, Quang và Biên. Khi bản danh sách về nhân thân các đối tượng, từ kẻ điều hành cao nhất đến những đối tượng đứng đầu các đại lý đánh bạc nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước thể hiện trên website: bong88ag.com đã được các trinh sát cập nhật đầy đủ, đến giữa tháng 3-2018, nhận thấy thời cơ đã "chín", Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án.



21h00 ngày 27-3, Nguyễn Thanh Hùng (cầm đầu đường dây đánh bạc) đột nhiên ôm máy tính xách tay, máy tính bảng rời khỏi nhà bằng xe taxi đi ra hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không theo quy luật như thường lệ.

Trước tình huống bất ngờ này, các thành viên trong Ban chuyên án buộc phải tiến hành cuộc họp chớp nhoáng để phá án một cách hiệu quả nhất, không để cho đối tượng kịp trở tay vì chúng có thể xóa chứng cứ hoặc thông tin cho các đại lý.

Nhằm tránh "bứt dây động rừng", một mặt Ban chuyên án cử một tổ trinh sát bám sát đối tượng, mặt khác tổ chức các mũi trinh sát khác phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị địa phương ém sẵn tại nhiều địa điểm ở TP HCM, Đồng Nai và Lâm Đồng chờ lệnh.

5h sáng 28-3-2018, sau khi xác định Nguyễn Thanh Hùng vào khách sạn Grand ở số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng Tàu thuê phòng ngủ, các trinh sát Cục C45, C50 phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập tức kiểm tra hành chính.

Bị tấn công bất ngờ, Hùng không kịp đề phòng gì và cũng không kịp có thời gian xóa chứng cứ trong ổ cứng máy tính xách tay mà ngoan ngoãn giao nộp cho cơ quan Công an.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Cũng trong thời điểm này, các mũi trinh sát khác được yêu cầu đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Lý Quang Liêm (47 tuổi, ngụ tại số 83/26/4 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM); Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ở ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (43 tuổi, ngụ tại số 1A đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra còn tiến hành khám xét nơi ở và trung tâm điều hành hoạt động đánh bạc của Nguyễn Thanh Hùng tại số 36 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cùng một địa điểm khác tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng thể hiện số điểm đánh bạc là 58.809,512 điểm (mỗi điểm được quy đổi thành 20.000 đồng) tương ứng với số tiền lên đến 1.176 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Hùng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Theo lời khai của Hùng, do từng có thời gian dài tham gia các trò cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng nên đầu năm 2015, sau khi được một trùm đường dây cờ bạc ở nước ngoài tin tưởng giao cho làm tổng đại lý tại Việt Nam, quản lý hệ thống tài khoản đánh bạc trên trang B8AG.com, Hùng lập tức thu nạp các đàn em thân tín là Liêm, Quang, Biên bàn kế hoạch lập đường dây tổ chức đánh bạc.

Bàn xong kế hoạch, Hùng cùng các tay chân bủa đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước tìm kiếm "đối tác" để thiết lập hệ thống đại lý trung gian.

Mỗi đại lý trung gian nếu được Hùng đồng ý cho tham gia phải kết nạp thêm được ít nhất hai đại lý trung gian khác và mỗi đại lý trung gian phải thu hút được ít nhất hàng trăm con bạc tham gia trở lên, nhưng phải nhắm vào những người lắm tiền nhiều của hoặc người thân quen để không bị "xù" độ.

Các đại lý trung gian khi kết nạp được con bạc nào thì cấp cho một số tài khoản trả sau (tín chấp) và phải chịu trách nhiệm chung chi trực tiếp với các con bạc vào cuối tuần chứ không giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Với cách làm này, các con bạc có thể chơi vượt ngưỡng nhiều lần so với số điểm được cấp trong tài khoản.

Tang vật của vụ án. Cũng theo lời khai của Hùng, đến lúc bị bắt đã tổ chức được 40 tài khoản cấp đại lý ở nhiều tỉnh, thành (trong đó có cả đại lý của Trần Thế Hùng ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị triệt phá hồi tháng 4-2017) và 176 tài khoản đánh bạc.

Thông thường, trước khi diễn ra những trận bóng đá ở các giải Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, phía nước ngoài đặt ra mỗi điểm cá độ tương đương với giá 20.000 đồng, giao lại cho Hùng 18.000 đồng, Hùng bán cho đại lý trung gian 15.000 đồng và đại lý trung gian bán lại cho con bạc với giá dao động từ 8.000-10.000 đồng.

Trong cách phân phối này, tuy Hùng ăn phần trăm ít, nhưng với nhiều đại lý ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước nên Hùng vẫn là kẻ có tổng thu cao nhất và thua cũng ít nhất, trong khi các đại lý trung gian và thứ cấp tuy được ăn phần trăm nhiều, nhưng do phải trực tiếp giao dịch, chung chi với con bạc nên mức độ rủi ro rất cao. Hùng cũng thường xuyên thay đổi các trang đánh bạc để đối phó với cơ quan Công an.