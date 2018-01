Hàng loạt học sinh cấp cứu do khí thải của nhà máy thép Việt-Nhật

Theo ghi nhận của PV, 10h sáng 6/1 tại khu vực trường THCS Quán Toan khói, mùi và bụi vẫn còn. Bảo vệ nhà trường chia sẻ: "Sáng cùng ngày, sau khi rửa mặt xong, bụi đen như than cám bắt đầy chậu. Khói, bụi đến người lớn cũng khó mà thở nổi".



Bảo vệ trường THCS Quán Toan cho PV xem chậu rửa mặt bám đầy bụi bẩn từ nhà máy lan tỏa sang trường.



Bà Phạm Thị Duyên, Hiệu phó Trường THCS Quán Toan bức xúc cho biết: "Hiện tượng bụi đen xuất hiện từ ngày 5.1. Ngay sau khi thấy hiện tượng này, nhà trường đã báo cáo với các ban ngành nắm bắt tình hình và có biện pháp. Tuy nhiên, sáng ngày 6.1, khí thải mùi nồng nặc kèm theo bụi đen phát tán từ Công ty thép Việt - Nhật (địa chỉ cùng phường Quán Toan) lan tỏa sang khắp trường.

Lãnh đạo nhà trường yêu cầu các lớp đóng kín phòng học, tuy nhiên, học sinh lớp 6A2 có phần hiếu động nên đã mở cửa lớp, nhiều cháu gặp phải hiện tượng lờ đờ, đau bụng, buồn nôn. Khoảng 8h cùng ngày, hơn 20 học sinh, chủ yếu học lớp 6A2, phải đưa đến Phòng khám gần nhất cấp cứu. Không chỉ học sinh mà hai cô giáo Đoàn Thị Hoàng Anh và Nguyễn Thị Thanh cũng ngất xỉu do hít phải mùi và bụi nêu trên".



Em Đặng Như Quỳnh (học sinh lớp 6A2) là học sinh đầu tiên và cũng là học sinh bị nặng nhất. Do thể trạng yếu nên trong số 23 học sinh nhập viện, đến 12h ngày 6.1, Quỳnh vẫn chưa được xuất viện. Ông Đặng Quốc Trí, phụ huynh em Quỳnh cho biết: "Hầu hết các cháu nhập viện đều có hiện tượng lờ đờ, mệt mỏi, xanh xao và nôn mửa".



Học sinh Đặng Như Quỳnh (học lớp 6A2) nằm viện theo dõi lúc gần 13h ngày 6/1.

Cũng cảnh chăm con tại Phòng khám đa khoa Tràng an, chị Bùi Thị Duyên, phụ huynh học sinh Hà Hiền Mai (học lớp 6A2) lo lắng chia sẻ, sáng cháu đi học hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng 8h, gia đình nhận được tin nhắn điện thoại thông báo gia đình đến trường đón con về. Ngay lập tức, chị qua đón. Cháu vừa ra đến cổng trường đã kêu đau bụng, nôn mửa nên gia đình phải đưa ngay đến phòng khám nêu trên. Khi nhập viện, cháu bị tụt huyết áp, bác sỹĩ phải tiêm trợ sức và truyền nước.



Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Đỗ Mạnh Ngừng - Trưởng Phòng khám đa khoa Tràng An cho biết: "Từ sáng 6.1 đến thời điểm PV ghi nhận gần 13h cùng ngày, phòng khám tiếp nhận 23 cháu học sinh Trường THCS Quán Toan trong tình trạng đau đầu, khó thở và buồn nôn. Có 2 cô giáo bị ngất đã nhập phòng khám chữ thập đỏ. Các cháu nhập viện do bị ngộ độc khí cacbon từ Công ty thép Việt - Nhật phát tán sang khu vực trường học.

Trước đó khoảng 6 năm, tình trạng tương tự đã xảy ra. Trong tổng số 23 cháu nhập viện cấp cứu, có 6 cháu nặng hơn phải ở lại theo dõi thêm. Còn các cháu khác ổn định đã được gia đình đưa về nhà. Khi nhập viện, các cháu phải tiêm trợ sức, nặng thì truyền dịch và thở oxy".



Về sự cố nêu trên, ông Nguyễn Văn Phi - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty thép Việt - Nhật cho biết: "Khoảng 5h30 sáng, đơn vị nhận được thông báo về sự cố. Túi lọc bụi lò luyện thép bị cháy mặc dù được thay mới ngày 5.1. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Đơn vị phối hợp với lãnh đạo địa phương thăm hỏi học sinh và giáo viên bị choáng ngất và nhập viện cấp cứu. Căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể, đơn vị có trách nhiệm trong chi trả viện phí. Đơn vị tạm dừng lò luyện thép trong thời gian khắc phục sự cố".



Theo đại diện của UBND quận Hồng Bàng, sau khi kiểm tra thực tế tại trường học, ghi nhận có hiện tượng giáo viên và học sinh bị choáng ngất, được đưa đi cấp cứu.



Đoàn liên ngành làm việc với đại diện nhà trường và công ty sáng 6/1.

Cùng ngày, đoàn làm việc gồm các ban ngành liên quan đã có mặt tại địa phương để ghi nhận tình hình. Đoàn làm việc thống nhất: Yêu cầu Công ty thép Việt - Nhật dừng ngay hoạt động của dây chuyền luyện thép, khẩn trương khắc phục sự cố.

Sau khi khắc phục xong, công ty phải báo cáo bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng để thực hiện quan trắc, đánh giá chất lượng khí thải của lò luyện thép trước khi ra môi trường. Nếu trường hợp khí thải chưa đạt chuẩn cho phép, công ty vẫn tiếp tục phải dừng hoạt động và khắc phục triệt để.