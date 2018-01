Bất ngờ lý lịch bảo vệ Saigon Metro Park đánh dã man cụ ông 68 tuổi

(Kiến Thức) - Bước đầu, bảo vệ ở chung cư Saigon Metro Park khai nhận đánh cụ ông 68 tuổi nhập viện vì quá nóng nảy. CQĐT cũng đã làm rõ lý lịch bất hảo của nghi can này.

Ngày 6/1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Quân (30 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ông Quang thời điểm bị bảo vệ đánh tàn nhẫn Saigon Metro Park bảo vệ mục tiêu được khoảng 2 tháng. “Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý Quân theo quy định của pháp luật”, một cán bộ điều tra thông tin.Theo cơ quan điều tra, Quân là đối tượng từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Quân được Công ty bảo vệ Thái Bình tiếp nhận và giao nhiệm vụ đến chung cưbảo vệ mục tiêu được khoảng 2 tháng.

Sau khi đánh người, Quân đã bỏ trốn nhưng bị Công an phường Trường Thọ bắt giữ ngay sau đó. Tại trụ sở công an, Quân thừa nhận đánh dã man ông Phan Văn Quang (nhà thơ, 68 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) khi 2 bên lời qua tiếng lại. Quân cho rằng trong khi cự cãi, do không kìm được cơn nóng giận nên đã đánh ông Quang, giờ nghĩ lại rất hối hận.

Trước đó, ngày 2/1, ông Quang đến chung cư Saigon Metro Park ở phường Trường Thọ để thăm con cháu. Khoảng 20h30 cùng ngày, ông Quang xuống tầng hầm lấy xe ra về thì phát hiện xe mình được bảo vệ di chuyển đi nơi khác. Ông Quang đến lấy xe thì Quân yêu cầu đóng 50.000 đồng tiền phạt vì đậu xe sai nơi quy định.

Ông Quang chấp nhận đóng phạt nhưng nói Quân phải có biên bản xử lý vụ việc thì 2 bên lời qua tiếng lại và xảy ra giằng co. Bất ngờ, Quân đến giật chìa khóa rồi xông vào tấn công khiến ông Quang ngã nhào xuống đất. Quân tiếp tục xông đến đá vào người ông Quang cho đến khi người dân đến can ngăn mới dừng tay.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Trường Thọ kịp thời có mặt tại hiện thì Quân bỏ trốn. Qua truy tìm, Công an phường Trường Thọ đã phát hiện và triệu tập Quân lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Chiều 6/1, ông Quang vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc bị bảo vệ chung cư Saigon Metro Park đánh tàn nhẫn phải nhập viện cấp cứu. Ông Quang kể thường xuyên đến chung cư thăm con cháu nên ở đây ai cũng quen mặt. Lần nào đến ông cũng dựng xe một chỗ nhưng không thấy bảo vệ nhắc nhở hay hướng dẫn dựng nơi khác. Khi ông Quang đang hỏi lý do thu tiền thì bị Quân xông vào đánh ngã nhào xuống đất bị gãy sống mũi, bầm mắt…

“Bị đánh, tôi van xin nhưng vẫn bị bảo vệ đấm đá túi bụi. Chỉ đến khi mọi người đến can ngăn thì anh ta mới dừng tay. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại đánh đập một người già gần 70 tuổi tàn nhẫn như vậy”, ông Quang nói.

Chứng kiến chồng mình bị bảo vệ đánh dã man, bà Phạm Thị Phiếu (68 tuổi, vợ ông Quang) kể lại: Khi thấy chồng bị đánh nằm bất động dưới đất, bà chạy đến can ngăn nhưng bảo vệ Quân vẫn lao tới đá vào người ông Quang.

“Một số cư dân chứng kiến sự việc nhưng không dám vào can ngăn vì sợ vạ lây. Tôi phải gọi điện cho con gái xuống chở ông ấy đến bệnh viện cấp cứu”, bà Phiếu nhớ lại. Anh Phan Huy Đỉnh (34 tuổi, con trai ông Quang) cho hay vợ chồng anh mua căn hộ chung cư Saigon Metro Park được hơn 5 tháng nay. Anh Đỉnh bức xúc vì hàng tháng phải đóng các loại tiền phí để Ban quản lý chung cư đảm bảo an toàn cho mình và người thân nhưng cha anh vẫn bị đánh như vậy là không chấp nhận được.