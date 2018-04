Hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng “giúp” Vũ Nhôm độc chiếm đất vàng thế nào?

Ngày 17/4, dư luận cả nước ngỡ ngàng khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khỏi tố bị can đối với một nguyên lãnh đạo ngành công an và 5 nguyên cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng. Đặc biệt trong số đó có ông Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014.

Cả hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị CQĐT khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai ông này được xác định là để xảy ra nhiều sai phạm “khủng” liên quan tới vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm). Trước đó, ngày 7/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ.

Dư luận đặt câu hỏi, vậy hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng liên quan gì tới Vũ Nhôm để giờ đây phải vướng vòng lao lý?

Từ trái qua phải: Ông Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ và ông Văn Hữu Chiến.

Theo Tiền Phong, trong giai đoạn ông Trần Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố từ 2006-2011, Đà Nẵng đã bán gần 200 nhà đất công sản. Đặc biệt, trong số đó có nhiều mảnh đất "vàng" được "trao" cho Vũ Nhôm và các công ty của đối tượng này.

Cụ thể, các khu đất này bao gồm: 20 Bạch Đằng; 7 Bạch Đằng; 100 Bạch Đằng; 57 Lê Duẩn; 17 Lê Duẩn; 45 Nguyễn Thái Học; 47 Nguyễn Thái Học; 49 Nguyễn Thái Học; 86 Bạch Đằng; 2 Hải Phòng; 22 Cô Giang; 106 Trần Phú; 37 Pasteur; 39 Pasteur; 319 Lê Duẩn; 36 Bạch Đằng; 38 Bạch Đằng; 38 Bạch Đằng mở rộng; 34 Hoàng Văn Thụ đã được UBND thành phố bán trong thời kỳ này.

Thời kỳ ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (2011-2015) đã bán gần 70 nhà công sản. Trong đó, có nhiều nhà công sản liên quan đến Vũ Nhôm gồm: Nhà 73 Nguyễn Thái Học, 121 Phan Châu Trinh, 16 Bạch Đằng, 318 Lê Duẩn.

Bên cạnh đó còn có dự án khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài cũng liên quan Vũ Nhôm được bán trong thời kỳ này (2012).

Ngoài ra, cũng theo Tiền Phong, trong thời kỳ ông Trần Văn Minh làm chủ tịch, khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn); Phú Gia Compound (Tam Thuận, Thanh Khê); dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha, năm 2008); khu đô thị Harbour Ville của Công ty CP đầu tư Mega; lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng Phước Mỹ, Sơn Trà; Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Hòa Xuân, Cẩm Lệ); Công viên An Đồn đều liên quan tới Phan Văn Anh Vũ . Các dự án này được xác định là có nhiều sai phạm và đang được cơ quan điều tra làm rõ.